Schwingen Drei Rangschwingfeste an einem Wochenende: Schuler auf der Klewenalp – Schurtenberger in Sörenberg Am Wochenende finden in der Innerschweiz drei Rangschwingfeste statt. Auf der Klewenalp werden am Samstag sogleich drei Eidgenossen in den Ring steigen.

Christian Schuler glänzte zuletzt mit dem Kranzgewinn auf der Rigi. Bild: Urs Flüeler/Keystone

Am kommenden Wochenende stehen die Innerschweizer Schwinger gleich an drei Fronten im Einsatz. Den Auftakt macht am Samstag (ab 9 Uhr) der Klewenalp-Schwinget ob Beckenried. Nach einer dreijährigen Pause findet nun die nächste Ausgabe statt. 2019 triumphierte der Zuger Pirmin Reichmuth. Auch diesmal steht mit dem Schwyzer Christian Schuler ein hochkarätiger Name als Topfavorit am Start. Mit seinem Cousin Alex Schuler und dem Obwaldner Jonas Burch sind zwei weitere Eidgenossen gemeldet.

Der Bergschwinget in Sörenberg (ab 10 Uhr) wird am Sonntag bereits zum 61. Mal ausgetragen. Die Organisatoren erwarten rund 100 Teilnehmer. Bereits viermal gewann Joel Wicki sein Heimfest. Nach seiner auf dem Brünig zugezogenen Verletzung am Ellenbogen wird der Schwingerkönig den Titel jedoch nicht verteidigen können.

Der Sieg dürfte deshalb über die beiden Eidgenossen Sven Schurtenberger und Patrick Räbmatter führen. Mit einer guten Klassierung liebäugeln ausserdem die formstarken Samuel Schwyzer, Marco Heiniger und Fabian Scherrer.

Urnerboden-Schwinget mit zwei Eidgenossen

Traditionell wird der Urnerboden-Schwinget alle zwei Jahre ausgetragen. Durch die Corona-Pandemie betrug die Pause diesmal fünf Jahre. Zur 38. Auflage am Sonntag (ab 9 Uhr) werden rund 90 Schwinger erwartet. Nach der Schlussgangniederlage 2018 gegen Andi Imhof versucht der Eidgenosse Matthias Herger das klubeigene Fest diesmal zu gewinnen. Die härteste Konkurrenz erwächst dem Turnerschwinger wohl aus dem Lager der Schwyzer. Diese werden vom Eidgenossen Michael Gwerder, der am vergangenen Sonntag den Brünigkranz gewann, angeführt.