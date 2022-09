Fussball Kampfansage an die Konkurrenz: Der SC Kriens II hat hohe Ziele Drittligist Kriens II will hoch hinaus. Das Erreichen der Aufstiegsspiele ist nur ein erstes Etappenziel.

Samuel Pfister, Stürmer SC Kriens II. Bild: Michael Wyss

«Der Start war gut und zeigt mir auf, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Mit vier Siegen, einem Remis und einer Niederlage stehen wir auf Rang 2», freute sich Kriens Trainer Luciano Santoro (47) nach dem jüngsten 5:2-Erfolg über Aufsteiger Hildisrieden (zwei Punkte). «Wir haben die Pflicht erfüllt, doch das Spiel war nichts für schwache Nerven. Wir sündigten im Abschluss und mussten bis zuletzt zittern», zeigte sich Santoro immer noch emotional.

«Chancen hatten wir genügend, früher alles klarzumachen. Doch es sind genau diejenigen Partien, die man einfach gewinnen muss, wenn man seine sportlichen Ziele erreichen will.»

Das physisch stark und mit grosser Leidenschaft kämpfende Hildisrieden machte den Kriensern das Leben schwer. «In dieser Liga genügen spielerische Elemente nicht immer, um zu gewinnen. Wir müssen noch vermehrt körperliche Präsenz markieren und konsequent die Zweikämpfe suchen. Etwas mehr Biss und dorthin gehen, wo es wehtut», fordert Santoro.

Letzte Saison fehlten den Kriensern in der 3. Liga Gruppe 2 fünf Punkte für die Aufstiegsrunde. Im nächsten Juni will man die Meisterschaft mit diesen Partien verlängern: «Die Top 2 sind das erklärte Ziel. Die Spieler haben das so kommuniziert und wollen in die Aufstiegsrunde einziehen. Wir trainieren deshalb auch dreimal in der Woche, einige absolvieren auch zusätzliche Einheiten mit der ersten Mannschaft in der Promotion League. Eine grosse Challenge wartet auf uns, die wir aber meistern können. Die Qualität ist absolut vorhanden, um oben mitspielen zu können», ist Santoro überzeugt. Trotz schmalen Kaders (acht Spieler sind im Sommer gegangen) und einiger aktueller Verletzten (unter anderem Kriens-Topskorer Stefan Petkovic mit sieben Treffern) wollen die Krienser angreifen und unbeirrt ihren Weg an die Tabellenspitze gehen. Ein Manko ist die fehlende Erfahrung. Kriens hat ein sehr junges Team und viele Spieler aus dem Nachwuchs nach dem Aderlass integriert.

Doppeltorschütze Pfister suchte neue Perspektive

«In fussballerischer Hinsicht gehören wir zu den besten Teams in dieser Liga. Manchmal fehlt es noch etwas an der Cleverness, der nötigen Ruhe und am Spielverständnis», ist Kriens-Captain und -Verteidiger Mike Amrhein (29), der frühere 1.-Liga-Spieler von Buochs, überzeugt. Auf diese Saison hin wechselte der Ennetmooser innerhalb der 3. Liga von den Buochser Reserven zu Kriens.

«Mit einem ambitionierten Team um die Promotion zu spielen, hat mich gereizt. Zudem wollte ich schon immer einmal in Kriens in diesem wunderschönen Stadion spielen.»

Zu den Torschützen einreihen konnte sich Kriens-Stürmer Samuel Pfister, der sein Team mit seinen beiden Treffern (4:2; 5:2) in der Schlussphase erlöste. «Ein schönes Gefühl, dass ich zum verdienten Sieg einen Teil beitragen konnte. Es waren meine beiden ersten Saisontreffer.» Der 21-jährige 2.-Liga-inter-erprobte Akteur, der aus Allenwinden kommt, wechselte im Sommer vom FC Ägeri (2. Liga) ins Kleinfeld. «Ich suchte eine neue Herausforderung und wollte wieder mehr Spielpraxis. Durch gute Beziehungen zum Krienser Trainer kam der Wechsel zu Stande.» Und sein Ziel? «Ich will den Aufstieg. Etwas anderes kommt nicht in Frage.»

Am Samstag gastieren die Krienser bei Leader Küssnacht. «Wir fahren dahin,um zu gewinnen», so Pfisters Kampfansage.