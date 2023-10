Squash Krienser Squasherin stellt sich neu auf Ambre Allinckx verpasst an der Schweizer Einzel-Meisterschaft den Titel. Dennoch will sie im internationalen Ranking tüchtig vorrücken.

Ambre Allinckx (vorne) im gewonnenen Halbfinal gegen Nadia Pfister.

«Ich bin von meiner Leistung sehr enttäuscht», meinte Ambre Allinckx nach dem Final. Im Endspiel der Schweizer Einzel-Meisterschaft im Squash unterlag sie in Renens der Titelverteidigerin Céline Walser (Uster) klar in drei Sätzen. «Ich hatte einen guten Start und war 5:2 vorne, aber dann habe ich zu viel daran gedacht, dass ich den Match gewinnen kann – und zuwenig an meine Taktik.» Zudem waren die langen Bälle zu kurz und damit für die Gegnerin der Raum nach vorne offen zu Gewinnschlägen.

Im Halbfinal hatte die 21-Jährige vom Squashclub Kriens viel besser gespielt und Nadia Pfister, die Nummer 71 der Welt, in vier Sätzen geschlagen. Das letzte Duell im Sommer, ein Ausscheidungsspiel um ein Ticket für die Einzel-EM, hatte sie gegen die Fricktalerin noch verloren. «Das gab mir einen Boost für die Revanche.» Doch Ambre Allinckx wollte danach ihren zweiten Meistertitel nach 2020 gewinnen. Die silberne Medaille ist nur der Trostpreis. «Aber aus Niederlagen lernt man am meisten», sagt Allinckx.

Allinckx sieht sich auf dem richtigen Weg

Auch mit dem Start in die internationale Saison ist Ambre Allinckx nicht ganz zufrieden. Im September unterlag sie in Deutschland und Schottland jeweils in der zweiten Runde der Ägypterin Rana Ismail, der Nummer 78 der Welt. «Im zweiten Match hatte ich das Gefühl, ich wisse, wie ich sie spielen muss.» Trotzdem setzte es ein 0:3 ab. Ambre Allinckx glaubt dennoch, auf dem richtigen Weg zu sein. Im nächsten Sommer will sie Position 50 im Ranking der Professional Squash Association belegen. Derzeit wird sie auf Platz 110 geführt.

Dafür hat sie sich neu aufgestellt. Im April kehrte sie für die Sportler-Rekrutenschule aus Barcelona, wo sie seit 2019 mit den Eltern und Bruder Roman wohnte, in die Schweiz zurück. Die RS habe für sie nicht viel verändert, sie sei schon vorher Profi-Sportlerin gewesen, sagt die Squasherin. «Das Militär ist aber finanziell eine grosse Hilfe. Ich habe jedes Jahr Anrecht auf 130 WK-Tage.» Also 130 Tage Gratis-Training. Zudem sammelte Allinckx im engen Austausch mit Militär-Coach Michael Müller neue Inputs. «Ich versuche nun, kreativer zu spielen», erzählt die ehemalige Nummer 1 des europäischen Junioren-Rankings. Haupttrainer ist seit dem Ende der RS wieder Cédric Kuchen, Trainingsbasis Kriens. Und Ambre Allinckx wohnt nun wieder offiziell in der Schweiz – noch einige Tage bei Bruder Ivan, ab Freitag in einer WG in Luzern. «Ich fühle mich hier daheim. Hier kann ich besser abschalten, ich denke nicht 24/7 an Squash. Es ist einfach ein anderer Lifestyle.»

Sie will nicht in der Komfortzone verharren

In einem anderen Land lerne man eine neue Kultur kennen und eine neue Sprache, man müsse aus der Komfortzone raus, zählt Ambre Allinckx die Vorteile ihrer dreijährige Zeit in Spanien auf. Die Rückkehr in die Zentralschweiz ist aber kein Schritt ins Genügsame. «Es ist nicht so, dass ich hier nur in meiner Komfortzone sein werde.» Doch mental tut ihr der Schritt gut. Ambre Allinckx weiss: «Die Freude am Leben hilft dir auch im Court.»