Laufsport Cross ist Shirin Kerber wieder wichtig: Im Gelände findet sie Inspiration Die Nidwaldner Läuferin Shirin Kerber lässt sich von der Cross-Europameisterschaft in Turin beflügeln.

Shirin Kerber sieht in der Sparte Cross noch viel Potenzial. Bild: Imago (Rehlingen-Siersburg, 5. Juni 2022)

Shirin Kerber war Dritte an der U18-EM von Anfang Juli in Jerusalem über 1500 m. Nun nahm sie an den Cross-Europameisterschaften in Turin an einem zweiten internationalen Kräftemessen teil. Und die 16-Jährige aus Kehrsiten schwärmt von «einer grossartigen, sehr coolen Erfahrung». Nicht nur der Direktvergleich mit der europäischen Elite – bei den U20 liefen fast 100 Frauen im selben Feld über die 4 km – machte ihr Eindruck. Auch die anderen Rennen in den verschiedenen Kategorien waren bedeutend für sie.

Kerber streicht das Elite-Rennen der Männer mit Jakob Ingebrigtsen heraus. Der Olympiasieger über 1500 m aus Norwegen profilierte sich auch da als Goldmedaillengewinner. «Dank dem familiären Ambiente und des Ablaufs konnte ich eindrücklich mitverfolgen und nachvollziehen, was dieser junge Mann leistet.» 22 ist der europäische Ausnahmekönner erst.

Wieder auf den Geschmack gekommen

Auch das eigene Rennen bei den U20 erlebte Shirin Kerber als bereichernd. Für sie war es nach dem Grosserfolg im Sommer «eine schöne Zugabe». Einzig mit Mitlaufen begnügte sich die Gymnasiastin des Kollegiums Stans allerdings nicht. Vielmehr wollte sie auch liefern – und als 48. und zweitbeste Schweizer Juniorin glückte dies bemerkenswert. Denn festzuhalten ist: Die Konkurrentinnen waren bis zu drei Jahren älter.

Kerber liess sich in Turin vom Rennen beflügeln. Vom tiefen Boden, dem Auf und Ab, den Richtungswechseln, den unterschiedlichen Unterlagen. «Ein solches Cross wird richtig anstrengend und ist auch richtig schön», sagt sie. Nach einem sehr schnellen und mutigen Start – sie wusste nicht, wie sich das anfühlt in einem derart grossen Feld, und hatte entsprechend Respekt – merkte sie rasch, dass sie sich «etwas gar viel zugetraut hatte». Nach der kleinen Auftaktrunde fiel sie etwas zurück. Am Schluss vermochte sie aber wieder zuzulegen. «Das Technische mag ich», sagt sie.

Shirin Kerber ist wieder auf den Geschmack gekommen. «Crossrennen sind immer meine Leidenschaft gewesen, ich hatte sie aber etwas aus dem Fokus verloren.» Diesen legten sie und ihr Trainer Peter Mathys verstärkt auf die Sommersaison. Die EM hat ihr nun als Inspiration gedient. Wohl gefühlt hat sie sich insbesondere in der 14-köpfigen Schweizer Delegation. «Richtig persönlich ging es da zu und her», sagt sie und zieht den Vergleich zur U18-EM im Sommer. Damals, im Hochsommer, waren es 44 Leute.

Es ist davon auszugehen, dass Shirin Kerber noch für weitere Meldungen in dieser Sparte sorgen wird. «Im Cross sehe ich noch Potenzial», sagt sie. Nach einer Woche der Regeneration mit Einheiten auf den Langlaufski plant sie im Januar und Februar erneut mit Geländeläufen. Im Aufbau für die nächste Sommersaison soll ihr dies Härte und weitere Wettkampferfahrung verleihen. Mitte 2023 möchte sie sich entweder für die Europäischen Jugendspiele (EYOF) oder die U20-EM empfehlen. Und das Gelernte aus dem Winter und dem Cross umsetzen.