Laufsport Der Sommer macht eine Pause am am Rugghubel-Berglauf Bei garstigen Temperaturen starteten 156 Läuferinnen und Läufer am Engelberger Rugghubel-Berglauf. Der Lauf konnte jedoch nur in verkürzter Form durchgeführt werden.

Lukas Ehrle konnte sich als Tagessieger bei den Männern feiern lassen. Bild: Georg Infanger

Just an dem Wochenende, als die Austragung des diesjährigen Rugghubel-Berglaufs angesetzt war, machte der Sommer eine Pause. Aufgrund der schlechten Wetterlage entschieden die Organisatoren deshalb bereits am Vortag, dass der Lauf nicht wie üblich auf die Rugghubel-Hütte führt, sondern nur bis zur tiefer gelegenen Brunni-Hütte. Denn der Wetterbericht meldete kalte Temperaturen und unbeständige Verhältnisse. «Ein Entscheid zu Gunsten der Gesundheit und Sicherheit aller Läuferinnen und Läufer», betonten die Organisatoren in einer Mitteilung. Gleichzeitig können die trockenen Ersatzkleider in den Läufersäcken nur mit einem Helikopterflug zum Rugghubel hochgebracht werden, ein solcher Flug war jedoch nicht garantiert.

Giswilerin war die Schnellste bei den Frauen

Pünktlich um 9.30 Uhr erfolgte der Startschuss mit 138 Teilnehmenden. Nach bereits 41 Minuten und 13 Sekunden lief Lukas Ehrle aus Villingen (D) ins Ziel. Der Junior gewann somit auch das Overall-Klassement. Bei den Frauen lief Selina Burch aus Giswil mit einer Zeit von 51:31 Minuten als schnellste Frau ins Ziel.

Selina Burch zeichnete sich als schnellste Frau aus. Bild: Georg Infanger

Auf der Kurzstrecke, welche auf Ristis startete, gewann Nina Villiger aus Auw mit einer Zeit von 24:24 Minuten. Bei den Männern siegte Rino Heim aus Ebikon in 26:41 Minuten. Als schnellste Engelbergerin lief Seraina Bösch mit einer Zeit von 69:08 Minuten über die Ziellinie. Der schnellste Engelberger war dieses Jahr Sebastian Hägler (53:32 Minuten).

Der nächste Berglauf steht bereits bevor

Alle 156 Teilnehmenden kamen sicher ins Ziel, der Lauf ging ohne grössere Zwischenfälle über die Bühne. Kleinere Blessuren wurden von den Engelberger Samaritern behandelt. Weitere Punkte für die Zentralschweizer Berglauf-Challenge können am kommenden Samstag beim internationalen Rigi-Berglauf gesammelt werden. (pd/ars)