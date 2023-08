Laufsport Lokalmatadoren triumphieren beim Göpfi-Lauf Die Einheimischen Silvan Lauber und Sven Buholzer dominieren den Göpfi-Lauf – Lauber siegt am Ende knapp.

Die beiden Erstplatzierten bei den Männern: Silvan Lauber (links) und Sven Buholzer. Bild: PD

Am vergangenen Sonntag startete das auf 44 Läuferinnen und Läufer limitierte Teilnehmerfeld zur 20. Austragung des Göpfi-Laufs in Schwarzenberg. Aufgrund der widrigen Witterung konnte der Lauf nicht auf der Originalstrecke zum Mittaggöpfi ausgetragen werden. OK-Präsident Willy Wobmann begründet: «Die Sicherheit der Läuferinnen und Läufer und der Helfenden hat für uns erste Priorität. Wegen des sehr kalten und windigen Wetters haben wir uns deshalb für die weniger ausgesetzte Strecke auf das tiefer gelegene Rägeflüeli entschieden.»

Die 9,8 Kilometer lange Strecke hat es vor allem auf den letzten drei Kilometern in sich, auf welchen rund 600 der insgesamt 740 Höhenmeter zu bewältigen sind. Bei den Männern absolvierte Lokalmatador Silvan Lauber den Lauf am schnellsten. Er lieferte sich während des gesamten Rennens ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem ebenfalls Einheimischen Sven Buholzer und konnte sich im Schlussspurt in einer Zeit von 53:41 Minuten knapp durchsetzen. Nach 57:36 Minuten traf als Dritte und erste Frau Flavia Stutz aus Luzern im Ziel ein. Sie konnte nach rund 3 Kilometern die bis dahin führende Nadine Fähnrich, Eigenthal, ein- und überholen.

Siegerin in der Frauen-Kategorie: Flavia Stutz bei der Ankunft beim Ziel auf dem Rägeflüeli. Bild: PD

Alle Startenden meistern die Strecke

Der Göpfi-Lauf soll sowohl Spitzenläufern als auch Breitensportlerinnen eine Herausforderung bieten. Für die Organisatoren ist es deshalb äusserst erfreulich, dass sämtliche gestarteten Läuferinnen und Läufer die Strapazen meisterten und das Ziel erreichten. Insgesamt standen über 40 Helferinnen und Helfer im Einsatz. (pd/ars)