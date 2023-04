Laufsport Sämtliche Medaillen geholt: Zentralschweizer Frauen räumen ab Die Einsiedlerin Samira Schnüriger, die Luzernerin Joelle Flück und die für die Laufgruppe Cham startende Tanja Ellinger gewannen am Zürich Marathon die drei Schweizer-Meisterschafts-Medaillen bei den Frauen – als Fünft-, Siebt- und Neuntklassierte im international besetzten Rennen.

Joelle Flück, hier beim Willisauer Lauf am 24. September 2022. Bild: Philipp Schmidli

Mit 2:41:40 Stunden für Schnüriger, 2:46:24 für Flück sowie 2:47:57 Stunden für Ellinger realisierte das Podesttrio starke Zeiten. Auch spannend: Bei den beiden topplatzierten Frauen handelt es sich nicht nur um Klub- und Trainingskolleginnen (LC Regensdorf), sondern auch um Arbeitskolleginnen: Joelle Flück ist als Leiterin Ernährung am Leistungszentrum OYM in Cham direkte Vorgesetzte von Schnüriger.

Samira Schnüriger freut sich über ihren ersten Schweizer-Meisterschafts-Titel. Massgeblich dazu bei trug ein taktischer Kniff in der Vorbereitung: Mit Michael Ott, dem international erprobten Duathleten und EM-Teilnehmer von 2014 im Marathon, hatte sie einen persönlichen Begleiter an ihrer Seite. Das erwies sich früh als sehr wertvoll. Bereits nach wenigen Kilometern wäre sie sonst völlig auf sich gestellt gewesen. Weder Mitkonkurrentinnen noch Mitkonkurrenten liefen ihren Rhythmus.

Flück verpasst Bestmarke um 38 Sekunden

Trotzdem hatte sich Schnüriger «zeitlich mehr erwünscht». Ihre Erklärung für das Verpassen der 2:30er-Zeit: «Mir lief es schon früh nicht mehr rund.» Als Folge davon verlor sie kontinuierlich Zeit in ihrem Fahrplan in Richtung 2:35 Stunden. Nur um 38 Sekunden verpasste Joelle Flück ihre Marathon-Bestmarke. Wo und wie sie diese Zeit verlor, war sofort klar: In der Schlussphase rebellierte der Magen. Die Konsequenz: Flück musste zwischenzeitlich abbremsen, hinstehen, durchatmen und das Aufstossen kon­trollieren.