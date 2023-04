Laufsport Sie ist CEO eines Unternehmens: Die Sieger haben spannenden Geschichten Der Rotseelauf lanciert die Zentralschweizer Laufsaison. Tagesschnellste sind Mesfin Müller und Linda Muther.

Linda Muther sagt nach ihrem Rennen: «Das war wie Fliegen.» Bild: Hanspeter Roos

Der Rotseelauf erwies sich einmal mehr als idealer Einstieg in die Wettkampfsaison: kühles und trockenes Wetter, familiäre Stimmung und eine abwechslungsreiche, auf vielen Metern gar idyllische Strecke um den Rotsee. Zum Saisoneinstieg passten auch die Distanzen: 10 km im Hauptrennen, 7,7 für Einsteiger, 1,1 respektive 2,3 km für Schülerinnen und Schüler.

Im Hauptrennen gab es Überraschungen im Kampf um die Tagessiege. Als strahlender Gewinner bei den Männern lief Mesfin Müller über die Ziellinie. Der 44-Jährige ist in der Szene wenig bekannt. Aber das Mitglied der LA Nidwalden aus Buochs hat einen ungewöhnlichen Hintergrund – der Vorname lässt darauf schliessen. 2006 kam der gebürtige Äthiopier als Flüchtling in die Schweiz. Sportlich brachte er einen eindrücklichen Leistungsausweis mit – als zweifacher Landesmeister über 400 m Hürden.

Trainieren je nach Schicht im Stanser Spital

Nun, verheiratet und berufstätig in der Hauswirtschaft des Spitals Stans, hat er umgesattelt. Er bezeichnet sich als Hobbyläufer und bestreitet ab und an Volksläufe ohne Hürden. Hat er Frühdienst, trainiert er oft mit seinen Klubkollegen. Arbeitet er abends, ist er alleine unterwegs. Der Start in die neue Laufsaison stimmt ihn zuversichtlich. Nach dem Altersklassen-Erfolg Ende März beim Limmatlauf in Baden profilierte er sich nun als Tagessieger. Müller strahlte: «Meine Taktik ist aufgegangen.» In der Schlussphase setzte er sich von seinem letzten Begleiter ab, dem Tessiner Triathleten Alex Tabuchhi. Der drittplatzierte Sempacher David Schöpfer, einst Schweizer Meister über die 3×1000 m zusammen mit seinen beiden Brüdern, lag bereits 1:10 Minuten zurück.

Schnellste Frau leitet Maschinenbaufirma

Nur 16 Männern den Vortritt überliess die schnellste Frau, Linda Muther. Die 37-jährige Solothurnerin aus Feldbrunnen frohlockte: «Mir glückte eine deutliche 10-km-Bestzeit. Das war wie Fliegen.» Mit 37:48 Minuten setzte sie sich um 1:48 Minuten von ihrer nächsten Verfolgerin ab. Muther schätzte die «kurzweilige Strecke» und verstand es, von den männlichen Mitkonkurrenten in ihrem Leistungsbereich zu profitieren. Im Vergleich zu ihrem Sieg beim 10-km-Rennen des Hallwilerseelaufs Mitte Oktober 2022 steigerte sie sich nun um gut 2 Minuten. «Darauf lässt sich aufbauen», meinte sie und blickte zuversichtlich ins weitere Laufjahr. Spannend ist ihr Hintergrund: Die Mutter einer bald zweijährigen Tochter leitet als CEO eine Maschinenbaufirma.

Rotseelauf. Bild: Hanspeter Roos

Den Lokalbezug auf dem Frauenpodest ermöglichte die Stanserin Lara Droz als drittplatzierte Frau. Die gebürtige Jurassierin blieb vor sechs Jahren der Liebe wegen im Kanton Nidwalden hängen. Und ihr gelang es, den Fauxpas vom letzten Jahr auszubügeln. Damals verpasste sie die Siegerehrung. Jetzt feierte sie doppelt: Auch zeitlich steigerte sie sich um 1:47 Minuten.

Mit knapp 600 Klassierten verpasste der Rotseelauf eine Meldezahl aus der Vor-Corona-Zeit deutlich.

Resultate: rotseelauf.ch