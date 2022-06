Laufsport Viel Freude, Lachen und Schweiz: 750 Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Baldeggerseelauf 720 Läuferinnen und Läufer starteten am hitzigen Tag in Hitzkirch und massen sich in unterschiedlichen Kategorien.

Punkt 15.30 Uhr und bei wunderbarem Sonnenschein fiel der erste Startschuss für die Pföderis. Die Zuschauer feuerten die Kinder und Jugendlichen an, damit diese mit viel Stolz das Ziel erreichten und den wohlverdienten Pokal in Empfang nehmen durften. Auch den Mamis und Papis war die Freude ins Gesicht geschrieben.

Der 4,5 Kilometer lange Schlosslauf war für die Zuschauer unglaublich spannend, durch die kurze Distanz wurde ein Kopf-an-Kopf Rennen geliefert. Die ambitionierten Läuferinnen und Läufer der Kategorie U18 boten ein Spektakel sondergleichen, und die offenen Kategorien Frauen und Männer zeigten grossartige Leistungen. Schnellster Schlossläufer war Küchler Yanick mit einer Zeit von 17,13 Minuten und schnellste Schlossläuferin war Kunz Melanie mit 20,12 Minuten.

Um 18.20 Uhr, zwei Stunden später als die letzten Jahre, startete der Hauptlauf um den See mit 240 Läuferinnen und Läufern. Positive Rückmeldungen kamen von den Läuferinnen und Läufern über die verschobenen Startzeiten in die Abendstunden, da auch dieses Jahr die Temperaturen bei rund 28°C waren. Bereits bei der Dorfrunde konnte eine attraktive Lauf- und Wettkampfstimmung genossen werden. Nach 53.44 Minuten überquerte der in Biel wohnhafte und Gewinner von 2019, Tefera Mekonen, die Ziellinie und holte sich erneut den Sieg. Mit einem Abstand von 2,2 Minuten folgte der Zweitplatzierte Marti Sven. Als Dritter erreichte Keller David das Ziel. Schaub Michelle lief als erste Frau durch den Zielbogen mit einer hervorragenden Zeit von 59,12 Minuten. Ihr folgten Hofer Karin und Jedrych Oliwia. Ein Paar brillierte am Lauf besonders. Neben dem hervorragenden dritten Rang gewann Jedrych Oliwia den Preis als «Schnellste Hetzchelertalerin» und Ihr Mann Jedrych Gregor wurde «Schnellster Hetzchelertaler» (1h). Der Teamlauf startete mit 14 Teams. Das Dreierteam Ruckstuhl gewann diese Kategorie in 65 Minuten.

Der nächste Baldeggerseelauf findet am 3. Juni 2023 statt. (red)