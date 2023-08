Leichtathletik Dreispringer Leandro Peralta kann wieder springen – und siegen Bei der Premiere des Leichtathletik-Meetings Pilatus Jump meldet sich Dreispringer Leandro Peralta zurück.

Die Leichtathletik ist derzeit präsent – und damit die Athletinnen und Athleten. Die Weltmeisterschaften in Budapest vergangene Woche sowie Weltklasse Zürich an diesem Mittwoch und Donnerstag lieferten und liefern die Bühnen. Allerdings nur für die Besten – und hauptsächlich für die Läuferinnen und Läufer. Es sei denn, man heisse Simon Ehammer oder Angelica Moser.

Leandro Peralta setzt sich U20-Gold an den Schweizer Meisterschaften zum Ziel. Bild: Hanspeter Roos (Luzern, 26. 8. 2023)

Dem etwas entgegenzusetzen versuchten die Zentralschweizer Silvan Helfenstein, Livia Odermatt, Yves Müller und Raphael Huber. Die aktiven und ehemaligen Springer rückten mit Pilatus Jump auf der Luzerner Allmend die Hoch-, Weit- und Dreispringer ins Zentrum. Mit Erfolg. Bunte, leistungsstarke Felder, unter anderem mit einem Para-Weltrekordler, stellten sich der Herausforderung. Die insgesamt 80 Startplätze waren umworben, das Setting fand Anklang: Jede Springerin, jeder Springer stand im Zentrum. Die Lieblingsmusik gab ihm oder ihr über den Lautsprecher den Rhythmus vor. Einziger Wermutstropfen: Das Wetter spielte nicht mit. Mit Sonnenschein und Wärme wären die Voraussetzungen für Topleistungen und für eine noch bessere Stimmung gegeben gewesen.

Oberschenkelverletzung setzte ihn ausser Gefecht

Anklang fand Pilatus Jump trotzdem, international, national und regional. So setzte Nachwuchshoffnung Leandro Peralta (LC Luzern) mit seinem Sieg im Dreisprung einen der zahlreichen Zentralschweizer Akzente. Doch das Talent liess sich nicht blenden. Der sechste und letzte Sprung auf 13,85 m und damit an die erste Stelle begeisterte Peralta nicht richtig. Im vorletzten Winter landete er schon bei 14,53 m – und gewann damit den Schweizer U18-Hallen-Meistertitel. Um eine persönliche Saisonbestweite handelte es sich für ihn dennoch. Er musste sein Saisondebüt in seiner Paradedisziplin aufgrund einer Oberschenkelverletzung hinauszögern. «Jetzt fühle ich mich langsam wieder voll bereit», sagte er.

Und diese Bereitschaft möchte Peralta nutzen. Er steuert die Schweizer Nachwuchs-Meisterschaften vom übernächsten Wochenende an. Nicht nur U20-Gold ist das Ziel, sondern auch eine «anständige Weite». Der Sport-KV-Lehrling aus Kriens traut sich Weiten zwischen 14,50 und 15 m zu. Er begründet: «Bei Pilatus Jump passte noch nicht alles zusammen.» Er dachte dabei an schwere Beine, eine schmerzende Ferse und natürlich ans nasskalte Wetter.

Nadine Odermatt verpasst Sieg nur knapp

Von den Innerschweizern besonders in Szene setzten sich zudem Nadine Odermatt (LA Kerns) mit 1,74 m im Hochsprung. Sie verpasste den Sieg nur darum, weil sie die Höhe erst im dritten Anlauf übersprang – im Gegensatz zu Siegerin Andrea Diggelmann (LV Winterthur/2. Anlauf). Ronja Wenig (LK Zug) gewann den Weitsprung der Frauen mit 5,91 m. Aus übergeordneter Sicht faszinierte der Hochsprung der Männer mit dem packenden Duell zwischen dem späteren Sieger Vivien Streit und Silvan Ryser. Im Gegensatz zu Ryser schaffte Streit die 1,97 m erst im dritten Versuch. Der Romand geriet in Zugzwang. Diesem setzte er sich souverän entgegen, indem er sowohl die 2,00 m wie die 2,03 m auf Anhieb meisterte.

Für internationales Flair sorgte der irische Weitspringer Shane Howard. Mit 7,39 m wurde er seinem Renommee gerecht und distanzierte Raphael Huber – den Mann aus dem OK – um 24 cm. Auf Platz 3 (6,99 m) sprang der US-Paralympic-Medaillengewinner Jarryd Wallace.