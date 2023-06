Leichtathletik Luzerner Hürdenläuferin Salome Hüsler: Mit neuem Mut zur U23 EM-Limite Mit ihrer jüngsten Leistung über die lange Hürdenstrecke hat sich Salome Hüsler aus Neudorf ins Gespräch gebracht – nicht nur für die U23-EM von Mitte Juli in Finnland.

Die 20-jährige Luzerner Hürdenläuferin Salome Hüsler. Bild: Sven Riemann/PD

Die Geschichte von Salome Hüsler erstaunt. Im deutschen Regensburg siegte die Schweizer Aussenseiterin und schob sich mit ihren 57,77 Sekunden nicht nur an die Spitze der Schweizer U23-Bestenliste in ihrer Disziplin, sondern sogleich an Position 7 Europas in ihrer Altersklasse. Gleichzeitig unterbot sie die U23-EM-Limite.

Das noch viel Erstaunlichere aber zeigt sich in ihrer (Leichtathletik-)Geschichte. Erst ihr zweites Rennen bestritt die 20-Jährige in der anspruchsvollen Disziplin über die ganze Bahnrunde mit den zehn Hürden von je 76,2 cm Höhe – ihr zweites Rennen nach einer mehrjährigen Pause über diese Distanz.

2019 war sie zuvor letztmals in dieser Disziplin angetreten. Der Grund: «Ich machte mir zu viel Druck und stand mir jahrelang selbst im Weg.» Fortan wich sie aus – zum Hürdensprint. Auch da konnte sie ihr Talent zur Geltung bringen. Rang 3 bei den U20 im 2020 zeugen davon. Klar war ihr aber: «Meine Fähigkeiten voll zur Geltung bringen, kann ich wohl nur über die lange Hürdenstrecke.» Die Disziplin blieb im Hinterkopf.

Sie brauchte neue Inputs

Und eine Annäherung wagte sie vor gut einem Jahr: über 300 m Hürden. Die Leistung fiel ansprechend aus. Und sie spürte auch: «Spass macht diese Distanz, wo Schnelligkeit, Rhythmusgefühl und Stehvermögen die zentrale Rolle spielen, noch immer.» In der Folge wagte sie trotzdem keinen Einsatz über die volle Langhürdenstrecke. Salome Hüsler aber spürte: «Ich brauche neue Inputs.»

Mit dem Trainerwechsel zu Thomi Rymann in die ambitionierte Trainingsgruppe vom Athletikzentrum Sarnen-Unterwalden vollzog sie diesen im letzten November. Und sie hat sich rasch eingelebt. In die vier gemeinsamen Wochen-Trainingseinheiten in Sarnen fährt sie mit dem Auto – und lässt so auch für die jüngere Teamkollegin Mia Feer aus dem benachbarten Römerswil profitieren.

Du darfst auch Fehler machen

Von der jüngsten Leistung ist Salome Hüsler noch immer überrascht. Von einem solch fulminanten Lauf hatte sie nicht zu träumen gewagt. Im Vergleich zum Einstand am Pfingstsamstag in Zofingen (59,59) steigerte sie sich um fast zwei Sekunden. Lachend blickt sie nun zurück: «Jener Stolperer kostete mich offenbar sehr viel Zeit.»

Und mit der jüngsten Leistung eröffnen sich für die Geomatikerin mit Berufsmatura neue Perspektiven. «Die U23-EM wäre enorm cool», sagt sie. Weil sie die aktuell schnellste Schweizerin dieser Altersklasse ist, scheint die Ausgangslage vielversprechend. Allerdings, definitiv entscheidet sich die Selektionskommission von Swiss Athletics Anfang Juli, nach dem Direktvergleich (Trials).

Diesem Stichtag zuversichtlich entgegen blickt Trainer Rymann. «Mit der Leistung vom Wochenende ist Salome ein Meilenstein geglückt.» Und auf den Weg gibt er der Perfektionistin mit oft mangelndem Selbstvertrauen: «Du darfst auch Fehler machen, das gehört dazu. Sei bitte weniger kritisch mit dir selbst.» Von einem Prozess spricht er. Mut und Selbstvertrauen sollen neben den körperlichen Faktoren ebenfalls gestärkt werden. Die nächste Startgelegenheit bietet sich Salome Hüsler beim nationalen Meeting in Meilen vom übernächsten Samstag.