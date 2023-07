Leichtathletik Mujinga Kambundji startet in Luzern über 100 Meter Am Donnerstag, 20. Juli, geht das Luzerner Meeting über die Leichtathletik-Bühne. Jetzt sind die ersten Verpflichtungen von Schweizer Stars bekannt: Publikumsliebling Mujinga Kambundji läuft über die 100-Meter-Sprintstrecke.

Wie gewohnt startet der Schweizer Leichtathletik-Star Mujinga Kambundji am Luzerner «Spitzen Leichtathletik»-Meeting. Kambundji wird am Abend des 20. Juli das 100-Meter-Rennen bestreiten. Die Bernerin gewann 2022 an der EM in München Gold über 200 Meter und Silber über 100 Meter. In der Halle wurde sie im vergangenen Jahr Weltmeisterin über 60 Meter und in diesem Frühling holte sie in Istanbul EM-Gold über dieselbe Distanz.

Mujinga Kambundji wird auch in Luzern starten. Bild: Laurent Gillieron / EPA

In diesem Sommer ist der Publikumsliebling wegen einer Sehnenentzündung im linken Fuss noch nicht auf Touren gekommen. Der Start in Luzern soll genauso wie der 100-Meter-Lauf beim Diamond-League-Meeting in Lausanne vergangene Woche zu Wettkampfpraxis verhelfen.

Auch Géraldine Frey mit dabei

Im 100-Meter-Sprint wird auch die Zugerin Géraldine Frey mit dabei sein. Frey, die am 19. Juni 26 Jahre alt wurde, gelang in dieser Saison mit 11,22 Sekunden eine persönliche Bestzeit über 100 Meter. Dieser Wert ist aktuell auch die Schweizer Frauen-Bestzeit in diesem Jahr. Frey will sich mit weiteren guten Zeiten für die WM in Budapest im August qualifizieren.

Geraldine Frey gelang in dieser Saison eine persönliche Bestzeit über 100 Meter. Bild: Jean-Christophe Bott

Das Luzerner Meeting präsentiert weitere Top-Namen aus der Schweizer Leichtathletikszene: Über 800 Meter startet Lore Hoffmann. 2022 wurde Hoffmann an der WM in Eugene (USA) Neunte; an der EM in München verpasste sie die Bronzemedaille nur um 5 Hundertstelsekunden. Tom Elmer ist der aktuell beste Schweizer über die 1500-Meter-Distanz. Der 26-Jährige hat im Mai im deutschen Rehlingen mit 3:35,62 eine persönliche Bestzeit aufgestellt. Der Glarner will in Luzern die WM-Limite unterbieten.

Tom Elmer (links) ist aktuell der beste Schweizer über 1500 Meter. Bild: Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Ausserdem greift die Stabhochspringerin Angelica Moser ihre persönliche Besthöhe von 4,66 Meter an. Der 22-jährige Lionel Spitz, einer der grössten Schweizer Nachwuchshoffnungen, läuft über 400 Meter. Spitz wurde an der EM 2022 sensationell Siebter.