Leichtathletik Wolfisberg schafft in Luzern die Limite für die Europameisterschaften An den Innerschweizer Meisterschaften brilliert Hammerwerfer Lars Wolfisberg mit erfüllter Limite für die U23-EM. Auch Cyrill Amhof zeigt sich in guter Verfassung.

Der Obwaldner Lars Wolfisberg musste sich in der technisch anspruchsvollen Disziplin gedulden. Zehn Wettkämpfe hatte er bestritten in diesem Jahr. Im elften im Heimstadion Allmend ging der Knopf auf. Mit seinen 66,14 m übertraf er der 20-Jährige die U23-EM-Limite um 64 cm. «Es ist langsam Zeit geworden», sagte er. Auch an diesen Innerschweizer Meisterschaften lief es zunächst nicht rund für ihn. Nach einem übertretenen, aber sehr weiten ersten Versuch stimmte in der Folge wenig zusammen. Er übertrat oder sein Wurfgerät landete ausserhalb des erlaubten Sektors. Folge: fünf Nuller. Der Klassewurf glückte im sechsten Anlauf. «Jetzt gilt der Fokus der EM und einer zielgerichteten Vorbereitung», sagt der letztjährige WM-Teilnehmer bei den U20.

Cyrill Amhof zeigt mit dem Speer eine herausragende Leistung. Bild: Hanspeter Roos

Herausragend waren ausserdem die 66,80 m des LC-Luzern-U18-Werfers Cyrill Amhof mit dem Speer und die 42,68 m mit dem Diskus. Mia Fehr (LA Nidwalden/18) erzielte dank den 37,88 m mit dem Diskus einen Bestwert. Ein spannender Vergleich ergab sich über 100 m Hürden. Ronja Wengi (21/LK Zug) gewann in persönlicher Bestzeit von 14,02 Sekunden. Sie siegte vor den beiden 400-m-Hürden-Spezialistinnen Salomé Hüsler (21/LA Nidwalden/14,08) und Vera Stocker (22/TSV Rothenburg/14,39). (gg)