Kunstturnen Leon Schüpbach qualifiziert sich für den Gerätefinal An den Schweizer Meisterschaften der Junioren im zürcherischen Volketswil konnte sich Leon Schüpbach (Neuenkirch) mit starken 14,033 Punkten für den Gerätefinal am Pferdpauschen qualifizieren.

Leon Schüpbach am Pferd. Bild: Thomas Huwiler

Er hatte sich vor wenigen Tagen den Zeh gebrochen und musste deshalb auf den 6-Kampf 5 verzichten. Im Final musste einen Sturz in Kauf nehmen und blieb deshalb ohne Medaillenchance.

Joscha Kurer, Maurice Duss (beide Luzern) und Ryan Jeker (Ebikon) zeigten im Programm 3 eine tolle Teamleistung. An den sechs Geräten kamen in der Mannschaftswertung jeweils zwei Noten in die Wertung. Letztlich verpasste das Trio das Podest nur knapp und landete auf Rang 4. Kurer (9.), Duss (10.) und Jeker (16.) zeigten, dass sie national mithalten können und sich auf dem richtigen Weg befinden.

Levin Sager überzeugt am Pferd

Aufgrund von gesundheitlichen Einschränkungen turnte Levin Sager (Neuenkirch) nur drei Geräte im Programm 4. Damit war er von Anfang an ohne Medaillenchance. Sager konnte aber am Pferd einen Nadelstich setzen und erturnte sich die drittbeste Note (13,250 Punkte).

In der höchsten Kategorie 6 zeigte Alain Bregenzer anspruchsvolle Übungen. Insbesondere am Boden demonstrierte der Turner vom STV Rickenbach, dass er zur nationalen Spitze gehört. Mit 12,533 Punkten verfehlte er den Gerätefinal der besten sechs knapp. Er klassierte sich auf Rang 20.