Die Spitzenpaarungen

Der stärkste Gast, der in Nottwil erwartet wird, ist der Aargauer Nick Alpiger. Nicht erstaunlich ist, dass Alpiger im 1. Gang sogleich den besten einheimischen Schwinger vorgesetzt bekommt: Joel Wicki, Schwingerkönig und Sieger des Schwyzer Kantonalen in Küssnacht. Wickis Bilanz gegen den Nordwestschweizer sieht gut aus. Von sieben Duellen hat der Entlebucher fünf für sich entschieden, zwei endeten gestellt. Das letzte Aufeinandertreffen beim Eidgenössischen in Pratteln gewann Wicki.

Ein weiterer hochkarätiger auswärtiger Schwinger ist Pirmin Reichmuth, der am vergangenen Sonntag beim Zuger Kantonalfest Zweiter wurde. Reichmuth muss gegen den Titelverteidiger des Luzerner Kantonalen antreten, Erich Fankhauser. Der Schwyzer Routinier Christian Schuler trifft zum Auftakt auf Sven Schurtenberger, der das Luzerner Kantonale schon zweimal gewinnen konnte. Schurtenberger ist in Nottwil aufgewachsen, für ihn ist es ein Heimfest.

Die weiteren Spitzenpaarungen des 1. Gangs lauten wie folgt: Joel Ambühl - Lukas Bissig, Stefan Stöckli - Dominik Waser, Marc Lustenberger - Stefan Ettlin, Sven Lang - Pirmin Suter. Insgesamt treten acht Eidgenossen in Nottwil an. Nicht mehr im Teilnehmerfeld ist Marcel Bieri, der sich nach einem intensiven Zuger Kantonalen schonen will.