Urner Kantonales: Orlik und Kramer reihen Sieg an Sieg – doch zwei Innerschweizer halten mit

Am Urner Kantonalschwingfest in Erstfeld dominieren Armon Orlik und Lario Kramer die ersten drei Gänge . Mit dem Urner Stefan Arnold und dem Schwyzer Dario Gwerder sind aber auch zwei Einheimische an der Spitze mit dabei.