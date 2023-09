Schwingen Wird Christian Schuler neuer Rekordhalter? Der Herbstschwinget Unteriberg im Livestream Die Innerschweizer Schwingsaison wird am Sonntag mit dem Herbstschwinget Unteriberg definitiv abgeschlossen. Der Schwyzer Routinier Christian Schuler steigt als Topfavorit ins Rennen. Verfolgen Sie das Fest in unserem Livestream.

Christian Schuler blickt auf eine erfolgreiche Saison zurück. Bild: Urs Flüeler/ Keystone

Mit dem Herbstschwinget in Unteriberg wird in der Innerschweiz endgültig ein Schlussstrich unter die Saison gezogen. Bereits zum 53. Mal wird der Rangschwinget ausgetragen. Bis jetzt sind rund 60 Anmeldungen eingegangen. In den letzten zehn Jahren wurde die Siegesserie der Schwyzer nur einmal 2019 von Pirmin Reichmuth unterbrochen. Neben ihm sind weitere namhafte Schwinger wie Martin Grab, Alois Schillig, Urban Götte, Heinz Suter, Philipp Laimbacher, Andreas Ulrich oder die Gebrüder Bruno und Reto Nötzli in der Siegerchronik zu finden.

Schuler zum siebten Mal?

Als Hauptfavorit darf der fünffache Eidgenosse Christian Schuler bezeichnet werden. Dass er trotz seiner bald 36 Jahren noch immer mitzuhalten vermag, verdeutlichen seine sieben Kranzgewinne in dieser Saison. Mit einem weiteren Sieg wäre er alleiniger Rekordhalter vor Martin Grab, der in Unteriberg sechsmal gewann. Aus den eigenen Klubreihen darf dem zweifachen Eidgenossen Alex Schuler nach seinem gelungenen Auftritt in Siebnen eine starke Leitung zugetraut werden.

Weiter gilt es die Kranzer Fabian Birchler, Florian Grab und Christian Lagler im Auge zu behalten. Aus dem eigenen Kantonsgebiet erwächst ihnen besonders vom letztjährigen Sieger Marco Ulrich Konkurrenz, der nach einer vorübergehenden Baisse wieder langsam zur alten Stärke zurückfindet. Ein gewichtiges Wörtchen um den Tagessieg wird der Siebner Joel Kessler mitreden. Wenn der grossgewachsene Sennenschwinger einmal in Fahrt kommt, ist er nur schwer zu stoppen, was er vor einer Woche in Siebnen auf eindrückliche Art gezeigt hat.

Eine Gästedelegation vom Schwingklub Domat Ems, die vom mehrfachen Kranzer Marc Jörger angeführt wird, wird das Geschehen aufwerten. Den Schlusspunkt der Innerschweizer Saison können Sie in unserem Livestream ab 11.30 mitverfolgen.