Tennis Noah López setzt sich hohes Saisonziel Mit Noah López und Kris­tina Milenkovic haben die letzten zwei der fünf Zentralschweizer Tennisprofis die neue Saison in Angriff genommen.

Noah Lopez will Ende Saison zwischen Rang 500 und 600 stehen. Bild: Pius Amrein

López (ATP 954) scheiterte beim mit 15000 Dollar dotierten ITF-Futures-Turnier in Monastir (Tunesien) nach zwei Siegen in der Qualifikation in der Start­runde des Haupttableaus. Der 20-jährige Ballwiler unterlag dem Franzosen Lilian (ATP 696) klar mit 3:6 und 0:6. «Das war weit weg von dem, was ich mir vorgestellt hatte», analysierte die Nummer 2 der Zentralschweiz den Start in sein drittes Profijahr.

Sein erstes Jahr auf der Profitour beendete der Luzerner 2021 als Nummer 2153 der Weltrangliste, verbesserte sich in der letzten Saison auf ATP 945, das höchste Ranking erreichte er am 12. Mai (ATP 925). In diesem Stil soll es weitergehen. «Ich möchte am Ende dieser Saison zwischen Rang 500 und 600 stehen», sagt López. Das ist ein hochgestecktes Ziel, denn dafür müsste er zwischen 50 und 70 ATP-Punkte einspielen. Zum Vergleich: Gegenwärtig liegt er mit 13 Punkten auf Rang 960. Die bisher höchste Punktezahl erreichte López am 28. November 2022 beim 15000er-Turnier in Torello (Spanien), wo er sich dank dem Einzug in den Halb­final vier Zähler gutschreiben liess. Der Turniersieger erhielt 15 ATP-Punkte, bei einem 25000er-Turnier sind es 25.

Die 21-jährige Surseerin Kris­tina Milenkovic (WTA 885) verlor in Monastir in der 3. Runde der Qualifikation gegen die Niederländerin Marente Sijbesma (ITF 835). Für Milenkovic geht es in ihrer sechsten Saison darum, die beste Klassierung vom 14. November 2022 (WTA 856) zu verbessern.

Tennis

Oberhaching (Deutschland). ITF, 15000-Dollar-Turnier (Indoor, Hart). Männer. Qualifikation (64 Teilnehmer). 1. Runde: Andrin Casanova (ATP 1806, Weggis) v. Ernaelsteen (ATP 1866, Belgien) 7:6 (7:3), 5:7, 4:10. – 2. Runde: Adam Moundir (5, ATP 678, Marokko/Luzern) s. Wiskandt (ATP 1583, Deutschland) 6:3, 7:6 (7:4). – 3. Runde (Sieger im Haupttableau): Moundir v. Wiedenmann (15, ATP 970, Deutschland) 6:1, 4:6, 16:18. – Haupttableau (32). Final: Masur (1, ATP 269, Deutschland) s. Molleker (Wild Card, 2, ATP 326, Deutschland) 7:6 (7:4), 7:6 (7:3).

Monastir (Tunesien). ITF, 15000-Dollar-Turnier (Outdoor, Hart). Männer. Qualifikation (32). 1. Runde: Noah López (6, ATP 954, Ballwil) s. Holder (Wild Card, ITF 1464, Frankreich) 6:1, 6:2. – 2. Runde (Sieger im Haupttableau): López s. Bolla (14, ATP 1507, Italien) 6:4, 6:4. – Haupttableau (32). 1. Runde: López v. Marmousez (Qualifikant, ATP 696, Frankreich) 3:6, 0:6. – Final: Rotolli (ATP 791, Italien) s. Catarina (4, ATP 536, Monaco) 2:6, 6:4, 6:4. – Doppel (16 Paare). 1. Runde: López/Yamanaka (ATP 948, Japan) v. Anto­nopoulos (ITF 1738, Griechenland)/Roncadelli (ATP 802, Uruguay) 4:6, 2:6. – Final: Yannik Steinegger (3, ATP 1619, Liestal)/Handel (ATP 643, Deutschland) s. Matsuda (2, ATP 709, Japan)/Tajima (ATP 1266, Japan) 6:4, 6:1.

Monastir (Tunesien). ITF, 15000-Dollar-Turnier (Outdoor, Hart). Frauen. Qualifikation (64). 2. Runde: Kristina Milenkovic (2, ATP 887, Sursee) s. Varul (ohne ITF-Ranking, Estland) 7:5, 6:0. – 3. Runde (Siegerin im Haupttableau): Milenkovic v. Sijbesma (ITF 835, Niederlande) 3:6, 3:6. – Haupttableau (32). Final: Raggi (3, WTA 576, Italien) s. Nishimura (Qualifikantin, ohne ITF-Ranking, Japan) 3:6, 6:2, 6:0. – Doppel (16). 1. Runde: Milenkovic/Nicole Gadient (WTA 1104, Zürich) v. Lew Yan Foon (WTA 1043, Frankreich)/Rakotomanga Rajaonah (WTA 935, Frankreich) 2:6, 0:6. – Final: Lee (2, WTA 1110, Taipeh)/Liu (WTA 577, China) s. Labrana (3, WTA 782 Chile)/Milovanovic (WTA 813, Serbien) 6:3, 7:6 (14:12).