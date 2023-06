Landhockey Die Frauen des Luzerner SC gewinnen Bronze, die Männer gehen leer aus Am Final-Four-Turnier im Landhockey schaffen es weder die Männer noch die Frauen des Luzerner SC in den Final.

Die Luzernerinnen mit Fien Koelmans (rechts) bleiben im Halbfinal gegen Wettingen chancenlos. Bild: Alfred Wälti (Zürich, 17. 6. 2023)

0:2 lagen die Frauen des Luzerner SC im Spiel um Platz drei gegen den Black Boys Hockey Club Genève hinten, als sie erst zum 2:2 ausgleichen konnten und sich dann im Penaltyschiessen durchsetzten. Becky Halle sorgte mit dem fünften Penalty für den goldenen Treffer. Die Freude bei den Luzernerinnen war riesig auf der Sportanlage Buchlern in Zürich an diesem warmen Sonntagnachmittag. «Das Team hat einen guten Charakter gezeigt: 0:2 lag es hinten und glaubte dennoch daran, dass alles möglich ist», sagte Trainer Michael Engelblik. «Es war zwar nicht unsere beste Partie. Normalerweise haben wir etwas mehr Ruhe und können das Spiel diktieren. Heute leisteten wir uns viele Ballverluste und gewannen zu wenige Duelle. Aber dann ist es trotzdem sehr knapp. Dann kommt der Shootout und wir wissen, dass wir das können.»

Am Samstag noch hatte sein Team im Halbfinal gegen die späteren Schweizer Meisterinnen von Rotweiss Wettingen mit 1:5 verloren. Eine Niederlage, die Engelblik im Rückblick akzeptieren kann: «Wir spielten nicht schlecht. Aber wir hatten nur eine Auswechselspielerin. Am Ende bist du fertig, da geht es dann nicht mehr.» Wären alle Spielerinnen an Bord gewesen, hätten die Luzernerinnen auch gegen Wettingen bestehen können, so Engelblik: «Ich bin überzeugt, dass wir nahe dran sind.»

LSC-Männer kassieren Gegentor mit Schlusspfiff

Nahe dran waren auch die Männer des LSC. Gegen Olten im Halbfinal führten sie erst noch mit 2:1, ehe sie dann noch zwei Gegentreffer kassierten und den Traum vom Final begraben mussten. «Im Halbfinal bekamen wir mit dem Schlusspfiff das 3:2, was natürlich extrem bitter ist», sagte der Luzerner Sebastian Schneider. «Ich habe das Gefühl, im Penaltyschiessen wären wir überlegen gewesen. Auch im Spiel waren wir eigentlich das bessere Team. Wir waren alle am Boden zerstört.»

Im Spiel um Platz drei gegen GC konnten Schneider und seine Teamkollegen nie in Führung gehen. Nach der ersten Hälfte stand es 3:1 für die Zürcher, am Ende musste sich der LSC mit 4:1 geschlagen geben und sich mit dem undankbaren vierten Platz begnügen. «Ich hatte das Gefühl, dass wir in der ersten Halbzeit nicht das gespielt haben, was wir wollten. Wir sind irgendwie nicht in die Zweikämpfe gekommen und haben viel zu wenige Torchancen kreiert», bilanzierte Schneider.

Bald reif für den Meistertitel?

Trotz der Enttäuschung vom Wochenende zieht Schneider eine positive Bilanz der Feldsaison. «Wir haben eine extrem gute Saison gespielt. Die erste Runde war so là-là, die zweite sehr gut und die dritte beendeten wir auf Platz eins aller Schweizer Teams.» Trotz der Abgänge von Wouter Bosmans und Max Oswald zum Saison­ende ist Schneider auch für die Zukunft optimistisch. «Ich finde, wir sind viel stabiler geworden. Wir haben mehr Ballkontrolle», sagte er. «Wir müssen einfach noch mehr im gegnerischen und eigenen Schusskreis arbeiten, dass wir diese Tore schiessen und mehr einfache Tore verhindern können. Wenn wir das schaffen, sind wir reif für den Meistertitel.» Nächste Saison also? «Sagen wirs so: In zwei Jahren wollen wir Meister werden.»

Vom Meistertitel mag man beim Frauenteam des LSC nicht reden. «Ich finde, der LSC müsste mindestens die Final Four als Ziel haben», sagt Engelblik. Er geht davon aus, dass das Team in seiner jetzigen Form zusammenbleibt. Gleichzeitig hofft er, dass sich das Landhockey in der Schweiz mehr in die Richtung seines Heimatlandes bewegt. «In Holland haben sie sieben, acht Frauenteams», so Engelblik. «Hier beim LSC beispielsweise ist es nur eins. Das müssen wir versuchen, zu ändern.»