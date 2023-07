Lucerne Regatta Die Regatta am Rotsee hat mehr Publikum verdient Die internationale Ruderszene gastiert am Wochenende in Luzern. Die sportliche Bedeutung des Anlasses ist gross. Nun muss der letzte Schritt passieren: Luzernerinnen und Luzerner sollten an den Rotsee gehen. Claudio Zanini Drucken Teilen

Vom 7. bis 9. Juli duellieren sich die weltbesten Ruderer auf dem Rotsee. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 14. 7. 2018)

Es waren wunderbare Bilder, die während der Ruder-WM 1962 in Luzern aufgenommen wurden. Beeindruckende Menschenmassen säumten die Ufer des Rotsees. Am Finaltag wurden 45'000 Zuschauerinnen und Zuschauer gezählt, allein zu den Vorläufen kamen 8000 Besuchende. Von solchen Zahlen können die Veranstalter der Lucerne Regatta heute nur träumen. 10'000 Leute erwarten sie während des Weltcups von Freitag bis Sonntag.

Was ist Para-Rowing? Angelika Huber vom Seeclub Sempach zeigt es uns. Video: Roman Loeffel (Sempach, 4. 7. 2023)

Die Lucerne Regatta hätte ihrem Renommee entsprechend aber mehr Aufmerksamkeit verdient. Sportlich gesehen ist der Anlass Weltklasse. Die besten Ruderinnen und Ruderer der Welt stehen am Start. Mehrere Schweizer Boote haben sehr gute Medaillenchancen. Und weil der Rotsee aufgrund seiner Topografie von Wind verschont bleibt, bietet er die fairsten Bedingungen weltweit. Die Voraussetzungen könnten nicht besser sein. Die Euphorie, die vor allem in der Ruder-Bubble herrscht, muss nur irgendwie in der Bevölkerung ankommen.

Damit das geschieht, hat die Lucerne Regatta Vorkehrungen getroffen. Mit dem jungen Luzerner Timon Wernas hat man erstmals einen Geschäftsführer installiert, um die Professionalisierung des Anlasses voranzutreiben. Mit Wernas ist eine Person an der Spitze, die visionär ist und Herausforderungen anpackt. Der neue Schwung ist spürbar, unter anderem auch durch die Aufnahme von Para-Rudern ins Regatta-Programm. Dieser Schritt ist notwendig, wenn man wieder einmal eine WM in Luzern veranstalten will. Und das ist das erklärte Ziel der Veranstalter.