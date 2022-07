Lucerne Regatta Direktor von Ruderverband zieht Bilanz: «Jede Medaille ist eine gute Medaille» Christian Stofer, der Direktor von Swiss Rowing, zieht nach dem Weltcup-Final in Luzern Bilanz.

Was war Ihr Highlight der Lucerne Regatta 2022?

Christian Stofer: Es ist immer speziell für uns bei unserem Heimanlass. Wir haben gezeigt: Die Schweizer Nationalmannschaft kann international mithalten. Die zwei Boote im A-Final prägten die Rennen mit. Im Fraueneiner und im leichten Männer-Doppelzweier haben die Athleten starke Rennen gezeigt. Das ist sehr erfreulich.

Die Schweizer Nationalmannschaft konnte trotz Corona-Ausfällen beim Weltcup-Final um die Medaillen mitreden. Claudio Thoma / freshfocus (Luzern, 6. Juli 2022)

In diesem Jahr waren wieder Zuschauende erlaubt.

Dass wieder vor Publikum gerudert werden konnte, war fantastisch. Die Stimmung am Rotsee ist eine total andere als vor einem Jahr ohne Zuschauer.

Trotzdem hat Corona das Schweizer Team ziemlich durcheinandergewirbelt.

Wir mussten den Frauendoppelvierer und der Leichtgewichts-Doppelzweier der Frauen abmelden. Zwei starke Boote, die normalerweise auch im Final mitfahren. Die Situation war schwierig. Die Athletinnen und Athleten wollen an ihrem Heimweltcup fahren und ihre beste Leistung zeigen. Aber wir mussten ihre Gesundheit in den Vordergrund rücken. Wir können nicht riskieren, dass wir die ganze Saison aufs Spiel setzen. Die Europa- und Weltmeisterschaften stehen an, und deswegen wollten wir nichts erzwingen.

Sind Sie zufrieden mit der Medaillen-Ausbeute?

Ich sage immer: «Every medal is a good medal.» Jeannine Gmelin lieferte ein spannendes Rennen. Es ist ihre zweite Medaille in dieser Saison. Sie beweist damit, dass mit ihr zu rechnen ist. Aber es zeigt auch ihre Schwachstellen auf. Daran kann sie nun im Training arbeiten. Das Rennen ist eine Momentaufnahme, die Saisonhöhepunkte kommen noch.

Christian Stofer ist Direktor des Schweizerischen Ruderverbands. Corinne Glanzmann

Es gibt drei Ruderer für den Leichtgewichtsdoppelzweier. Welches Team ist ihr Favorit?

Mit welcher Konstellation wir bei der EM antreten, muss der Headcoach entscheiden. Es ist eine schwierige Entscheidung, aber auch ein schöne. Alle Konstellationen sind ambitioniert. Aber es ist natürlich so, am Ende zählt beim Rudern das Resultat. Ich hoffe einfach, dass alle gesund bleiben.

Der Leichtgewichtsruderer Jan Schäuble startete im Doppelvierer. Hat das Zukunft?

Sein Einsatz im Doppelvierer war eine Notlösung. Wir haben damit die Chancen auf eine Medaille im Leichtgewichts-Einer der Männer vergeben. Jan Schäuble rudert bisher eine fantastische Saison. Darum können wir gut damit umgehen, dass der Doppelvierer am Ende Rang 10 erreichte. Wir wollen aber Kai Schätzle zurück im Boot haben. Jan Schäuble wollen wir an die Olympischen Spiele in Paris mit dem Leichtgewichtsdoppelzweier bringen.