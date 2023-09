Segeln Der Yachtclub Luzern darf vom Aufstieg träumen Der Yachtclub Luzern erkämpft sich mit einer guten Leistung in Davos eine kleine Chance auf den Aufstieg in die höchste Liga.

Der Yachtclub Luzern belegte Platz 4 in Davos. Bild: Walter Rudin (21. 9. 2022)

In der 2. Liga der Klubmeisterschaft der Seglerinnen und Segler, der Swiss Sailing Challenge League, sind drei Zentralschweizer Vereine vertreten, der Yachtclub Zug (YCZ), der Segelclub Tribschenhorn (SCT) und der Yachtclub Luzern (YCL). In der Jahreswertung hatte sich die Tribschenhorn-Crew bei Act 2 mit einer guten Leistung auf den dritten Platz vorgearbeitet und damit gezeigt, dass sie nach dem knapp verpassten Aufstieg vom letzten Jahr wieder Ambitionen hat. Zug und der SCT hatten sich im hinteren Mittelfeld platziert.

Am Wochenende trug die Swiss Sailing Challenge League in Davos die 3. Spielrunde aus. Die Bedingungen ermöglichten bereits am ersten Wettkampftag je sieben Rennen, genauso viele wie in den beiden bisher ausgetragenen Acts zusammen. Am Sonntag kamen noch drei Läufe dazu. Weil im Gesamtklassement die Klassierungen aller Rennen aufaddiert werden und nicht mehr die Rangfolge bei den Acts zählt, fielen die Ergebnisse von Davos für die Jahresrangliste stark ins Gewicht.

Yachtclub Luzern beginnt fulminant

Obwohl auf dem Davoser See jeweils mit viel Wind zu rechnen ist, sind die Dreher oft stark und schwer absehbar. Nur wer einen Taktiker an Bord hat, der den Wind gut lesen kann, findet hier die optimale Kurswahl. Der Yachtclub Luzern legte mit einem Laufsieg los und zeigte eine konstante Serie ohne Aussetzer. Er liess sich auch am Sonntag durch einen Frühstart nicht aus dem Konzept bringen und erreichte schliesslich Platz 4. Skipper Dave Erismann zeigte sich zufrieden: «Wir haben die Fehler, die wir letztes Jahr hier gemacht haben, ausgeräumt. Es gibt zwar noch kleine Abstimmungsprobleme, aber die Starts sind uns durchwegs gut gelungen. Schade dass es nicht fürs Podest gereicht hat.» Obwohl der YCL auf einen Aufstiegsplatz noch 10 Punkte Rückstand hat, glaubt Erismann noch an eine kleine Chance beim letzten Act in drei Wochen auf dem Genfersee: «Das Finale wird an drei Tagen ausgesegelt, und wenn wieder so viele Rennen möglich sind, könnten wir das mit einer super Leistung schaffen.»

Auch der Yachtclub Zug startete hervorragend, buchte sogar zwei Laufsiege, musste dann aber ein paar Rückschläge einkassieren. Immerhin konnte mit Platz 5 ein Achtungserfolg eingefahren werden. Der Aufstieg hat für die Zuger, die mit verschiedenen Crews antreten, keine Priorität. Gar nicht auf Touren kam die Crew vom Segelclub Tribschenhorn. Skipper Marc Kaufmann konnte sich nicht recht erklären, woran es gelegen hatte: «Wir waren super vorbereitet, eigentlich ist das Team gereift und konstanter geworden, aber wenn einmal der Wurm drin ist, wird es schwierig.» Für die SCT-Segler ist der Rückstand so gross, dass ein Aufstieg unwahrscheinlich wird.