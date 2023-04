29. April Der Stadtlauf steht vor der Tür: Alles Wichtige zur grössten Luzerner Laufsportveranstaltung Kann ich mich noch für den 45. Luzerner Stadtlauf vom 29. April anmelden? Wann erhalte ich die Startnummern? Alle wissenswerten Informationen im Überblick.

Beim 45. Luzerner Stadtlauf vom 29. April erwarten die Organisatoren rund 12'000 Läuferinnen und Läufer. Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Informationen:

Für Familien sind laut den Organisatoren noch einige Startplätze verfügbar. Der Anmeldeschluss für die Schüler-Mannschaftsläufe ist vorbei. Für alle anderen Kategorien sind Online-Anmeldungen via www.luzernerstadtlauf.ch bis am Freitag, 28. April, möglich. Nachmeldungen sind bis zum Lauftag an folgenden Orten möglich: Donnerstag, 27. April, vor dem Hotel Schweizerhof Luzern. Samstag, 29. April, von 12 bis 18 Uhr bis jeweils eine Stunde vor dem Kategorienstart auf dem Bahnhofplatz. Ist die maximale Teilnehmerzahl in einer Kategorie erreicht, können keine weiteren Anmeldungen angenommen werden.

Sie nehmen am Firmenlauf teil. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 30. 4. 2022)

Alle Teilnehmenden profitieren von der kostenlosen An- und Rückreise mit dem ÖV aus der ganzen Schweiz in der 2. Klasse! Das Swiss-Runners-Ticket muss mit dem persönlichen Promo-Code, welcher im Bestätigungsmail der Anmeldung integriert und auf der Rückseite der Startnummer aufgedruckt ist, online bezogen werden. Das Swiss-Runners-Ticket ist persönlich und auf der Rückfahrt nur zusammen mit der Startnummer gültig. Für Reisende mit den VBL (Verkehrsbetriebe Luzern AG) gilt auch die Startnummer als ÖV-Billett zum Stadtlauf.

Start zum Familienlauf. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 30. 4. 2022)

In diesem Jahr starten die Familienkategorien erneut gestaffelt. Los gehts ab 14.30 Uhr. Durch diese Massnahme haben die Teilnehmenden mehr Platz auf der Laufstrecke. «Laufend gemeinsam Gutes tun», lautet das Motto des Solidaritätslaufs. Die Laufstrecke misst 660 Meter und ist somit für jede und jeden zu bezwingen. Der Startschuss zum Solidaritätslauf erfolgt um 16.36 Uhr durch die Botschafterin des Hospiz Zentralschweiz, Manuela Weichelt. Der Abschluss des Rennprogramms bilden wie immer die Kategorien der Nachwuchselite. Hoffnungsvolle Lauftalente aus der ganzen Schweiz messen sich auf dem Rundkurs durch die Altstadt und kämpfen um den prestigeträchtigen Sieg.

Neben dem Renngeschehen gibt es in der Luzerner Innenstadt einiges zu feiern. Auf den vier Festplätzen entlang der Laufstrecke sorgen ab 12 Uhr verschiedenen Kleinformationen und Musikgruppen für Stimmung.

Die Siegerehrungen der Einzelläufe (U12–U18) sowie die Overall-Siegerehrungen der Kategorien Altstadt Classic und Musegg Classic finden direkt nach dem jeweiligen Zieleinlauf auf dem Rosengart-Platz statt. Die Siegerehrungen der Podestplatzierten in den Jahrgangskategorien der Altstadt Classic finden um 19.30 Uhr und jene der Musegg Classic um 20.40 Uhr statt. In den Familienkategorien und im Altstadt-Plauschrennen werden Preise verlost, die den glücklichen Gewinnern nach dem Zieleinlauf auf dem Schwanenplatz übergeben werden. Die Preise für sämtliche Teamrangierungen werden nach der Veranstaltung zugeschickt oder übergeben.

Die Gastregion Emmental präsentiert sich auf dem Theaterplatz dem Luzerner Publikum. Beim typischen Zwirbelrad können Besuchende verschiedene Preise gewinnen. Die Emmentaler Delegation wird bei ihrer Reise nach Luzern von Alphornbläsern und Fahnenschwinger begleitet.

Mujinga Kambundji, Europameisterin über 200 Meter und Silbermedaillengewinnerin über 100 Meter 2022 in München, ist auch in diesem Jahr wieder vor Ort. Kambundji gibt von 13.15 bis 14.15 Uhr Autogramme direkt neben der Warm-Up-Bühne in der Bahnhofstrasse.

Gibt auch in diesem Jahr wieder Autogramme: Mujinga Kambundji. Bild: Roger Grütter

Luzernerzeitung.ch berichtet am 29. April ausführlich über den Luzerner Stadtlauf. Alle Informationen sind in unserem Dossier auf www.luzernerzeitung.ch/stadtlauf sowie unter www.luzernerstadtlauf.ch zu finden. Zudem kann hier die Zeitungsbeilage zum 45. Luzerner Stadtlauf als PDF heruntergeladen werden