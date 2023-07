Luzern Spitzen-Leichtathletik-Meeting: Brillant statt Geld für den Sprintstar Das Spitzen Leichtathletik Meeting von Luzern – es war am Donnerstagabend ein voller Erfolg. OK-Präsident Karl Vogler blickt zufrieden zurück.

Karl Vogler, OK-Präsident Spitzen Leichtathletikmeeting Luzern, während der Medieninfo im Hotel Continental in Luzern. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern 19.7.2023)

Karl Vogler, wie lautet Ihr Fazit zum Meeting Ausgabe 2023?

Ich darf ruhig sagen: Es war ein richtiges Leichtathletik-Fest. Wir hatten mit 6000 bis 6500 Besuchern fast ein volles Stadion und Wetterglück ohne Regen. Die Leistungen sind mit den idealen Temperaturen zwischen 22 und 26 Grad sowie leichtem Rückenwind explodiert.

Ihre persönlichen Highlights am Meeting-Abend?

Natürlich Shelly-Ann Fraser-Pryce über 100 m und Dominic Lobalu mit dem spannenden Finish über 3000 m und dem Stadionrekord. Auch der Lauf von Fraser-Pryce sowie jener von Brittany Brown über 200 m bedeuteten Meetingrekorde. Aber Mujinga Kambundji bleibt das Strahlegesicht unseres Meetings.

Wie stark hat die Verpflichtung von Supersprinterin Fraser-Pryce die Meeting-Kasse belastet?

Fraser-Pryce war ein Glücksfall für das Luzerner Meeting. Sie weilt im Trainingslager in Salzburg, und unser Athletenverpflichter Terry McHugh kennt ihren Manager gut. So gelang uns der Coup. Statt Geld hat sie als Gage einen Brillanten als schöne Erinnerung an unser Meeting erhalten.

Welchen Wert hat der Brillant?

Ich sage nichts (lacht).

Es interessiert halt.

Im fünfstelligen Frankenbereich.

Was wünschen Sie sich für das Meeting 2024?

Unser Budget beträgt 750'000 Franken. ich würde gern etwas höher gehen. Zugunsten der Athletenengagements und vielleicht noch einer einheitlichen Kleidung für das OK. Ausserdem wollen wir den Stadionausbau vorantreiben, damit wir beim Weltleichtathletik-Verband unser Meeting-Level halten können. Die Stadionbahn ist nun schon 42 Jahre alt, die Erneuerungen dürften geschätzte drei bis vier Millionen Franken kosten. Wir befinden uns derzeit in Gesprächen mit der Stadt Luzern.