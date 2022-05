Luzerner Kantonalfest «Neid muss man sich erarbeiten»: Rothenburg erwartet 25'000 Schwingfans Das Luzerner Kantonalfest ist weit mehr als ein Schwingfest. Seit Mittwoch finden in Rothenburg Veranstaltungen statt. Am Sonntag werden 7500 Zuschauerinnen und Zuschauer in der Arena sein. Die Vorfreude beim OK-Präsidenten ist enorm.

Das Festareal in der Chärnsmatt aus der Vogelperspektive. Bild: PD

Bruno Odermatt ist der Präsident des Schwingklubs Rothenburg. Er ist ein umtriebiger Mensch mit grossen Ideen. Einer, der Projekte zu Ende bringen will. Seit sechs Jahren setzt er sich als OK-Präsident mit der Planung des Luzerner Kantonalen in Rothenburg auseinander. Die Pandemie hätte ihn fast ausgebremst – aber nur fast.

OK-Präsident Bruno Odermatt. PD

2020 konnte das Fest nicht durchgeführt werden, 2021 hätte es nur in redimensioniertem Rahmen stattfinden können, was für Odermatt selbstredend keine Option war. «Wir hatten schon so viele Verträge mit Sponsoren und Lieferanten abgeschlossen. Deshalb war es unmöglich von unserem ursprünglichen Plan abzukommen», sagt er. Odermatt und sein OK haben ausgeharrt. In dieser Woche war es soweit, der Anlass findet endlich statt. Und es ist weit mehr geworden, als bloss ein Kantonalschwingfest. Seit Mittwoch gehen in der Chärnsmatt in Rothenburg Veranstaltungen über die Bühne. 20 000 bis 25 000 Schwingfans erwarten sie insgesamt in diesen Tagen. Allein am Sonntag werden 7500 Menschen in der Arena sein und einige tausend auf dem grossen Festgelände rund um die Arena. Zum Vergleich: Am vergangenen Sonntag beim Urner Kantonalen in Erstfeld – ein Schwingfest von gleicher Bedeutung – kamen 2500 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Die Dimensionen des Anlasses sind gross. 1380 Helferinnen und Helfer aus 45 Helfervereinen stehen im Einsatz. Seit dem 18. Mai wurde in der Chärnsmatt aufgebaut. Schon vor Monaten wiesen Werbeplakate in der ganzen Region auf den Anlass hin. Bekannte Gesichter wurden für das Fest verpflichtet. SRF-Moderatorin Fabienne Bamert wird den Festakt moderieren, die Schwingerkönige Matthias Sempach und Matthias Glarner werden vor Ort sein. Und mit Christian Stucki hätte man den amtierenden König im Teilnehmerfeld gehabt – doch Stucki ist bekanntlich verletzt. Odermatt sagt: «Natürlich hätten wir ihn sehr gerne dabei gehabt. Aber es wird auch so viele Highlights geben.» Wahrscheinlich werde Stucki dennoch nach Rothenburg kommen, einfach als Zuschauer.

«Neid muss man sich erarbeiten»

Dass die Luzerner mit der grossen Kelle anrühren, stosst in der Schwingerwelt durchaus auch auf Skepsis. Hinter vorgehaltener Hand kritisieren einige die Dimensionen. Odermatt sagt dazu: «Neid muss man sich erarbeiten. Wir sind nun mal ein grosser Kantonalverband. Da kannst du als Veranstalter nur alle neun Jahre ein Fest durchführen. Wir mussten wegen den Verschiebungen sogar elf Jahre warten. Und wenn wir schon eine solch riesige Infrastruktur aufstellen, wollen wir diese auch durch mehrere Veranstaltungen nutzen. Und das Interesse nach Tickets ist sehr gross.»

Am Donnerstag fand etwa ein Frauen- und Meitlischwinget statt. Heute stehen Attraktionen für Kinder, Jugendliche und Familien im Zentrum. Und im Sägemehl wird der Nachwuchsschwinget durchgeführt. Zum ersten Mal hat ein Kantonalfest auf Innerschweizer Boden einen solchen Nachwuchsanlass im Programm.

Seit Beginn des Aufbaus war Bruno Odermatt praktisch rund um die Uhr auf Platz. Müde sei er nicht, im Gegenteil. «Auf einer Skala von eins bis zehn ist die Vorfreude eine zwölf», sagt er. Die Rothenburger sind nach sechs Jahren Vorbereitung endlich am Ziel angekommen.