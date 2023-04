Luzerner Stadtlauf 2023 550 Helferinnen und Helfer sorgen für einen reibungslosen Ablauf Einige Mitglieder des TV Reussbühl leisten am Luzerner Stadtlauf gleich doppelten Einsatz – vor dem Event als Volunteer und anschliessend als Startende in verschiedenen Kategorien.

550 Helferinnen und Helfer sorgen jährlich für einen reibungslosen Ablauf am Luzerner Stadtlauf. Bild: Andy Mettler / Swiss-Image

Die ersten Einsatzstunden leisten einige Mitglieder des TV Reussbühl bereits 10 Tage vor dem Luzerner Stadtlauf, wenn viele fleissige ­Hände rund 10 000 Startnummern verpacken. Gemeinsam mit den Helferinnen der BTV Frauenriege sind die 4000 Briefe und 200 Pakete nach rund 3 Stunden versandbereit.

Weiter geht es dann am Morgen des Luzerner Stadtlaufs, wenn die Riege der TV Reussbühl Leichtathletik tatkräftig anpackt. Es gilt, den Startbereich an der Bahnhofstrasse herzurichten – zwischen Marktbesuchenden und Velofahrenden ist dies nicht immer ganz einfach. «Wir sind nun bereits einige Jahre dabei und wissen, wie wir mit Rücksicht aneinander vorbeikommen», erklärt Vorstandsmitglied Raphi Kunz. «Der Stadtlauf ist für uns ein sehr dankbarer Helfereinsatz, da er stets super gut organisiert ist und unsere Helfercrew bereits eingespielt ist.»

Mit zwei Teams auf der Laufstrecke

Nach dem Helfereinsatz startet der TV Reussbühl Leichtathletik in den verschiedenen ­Einzelkategorien von U12 über 1,5 km bis zur Musegg Classic über 7 km. Raphi Kunz freut sich jedes Jahr auf den Start in den Luzerner Gassen: «Als städtischer Leichtathletikverein sind wir sehr nahe mit dem Stadtlauf verbunden. Neben dem Ämmelauf in Littau ist es unser Heimrennen. Für viele unserer Läuferinnen und Läufer ist es ein Highlight im Kalender, wenn sie unter tosendem Applaus durch die Altstadt laufen dürfen.»

Vielfältig engagiert

Der Turnverein Reussbühl wurde im Jahre 1891 gegründet und hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Im Laufe der Zeit bildeten sich einzelne Riegen, die zu eigenständigen Vereinen wurden. Unter dem Dach des Stammvereins finden sich mehrere Vereine wie beispielsweise TVR Leichtathletik, die Männerriege, Frauenpower sowie FitGym. Der Verein aus dem Luzerner Stadtteil Reussbühl ist mit seinen verschiedenen Riegen vielfältig engagiert. Sei es beim SwissCityMarathon seit der Erstaustragung im Jahr 2007 oder bei der ersten GO-IN6weeks-Etappe 2023, welche am Mittwochabend, 19. April, in Reussbühl stattfand.

Der TVR Leichtathletik hat rund 150 Mitglieder, davon sind um die 60 Prozent jünger als 16 Jahre. Wie beim Luzerner Stadtlauf profitieren im Verein viele Kinder und Jugendliche vom breiten Angebot. «Wir fokussieren uns als Verein auf die Ausbildung und Förderung von Kindern und Jugendlichen. Unser Ziel ist es, allen die Möglichkeit zu geben, in ihrer Freizeit Sport zu treiben und die Leichtathletik kennen zu lernen», fasst Raphi Kunz die Mission des Vereins zusammen. Bereits jetzt freut er sich auf weitere Saisonhöhepunkte – sei es das Trainingslager im Sportzentrum Kerenzerberg oder den Start nächsten Samstag in der Kategorie Altstadt Classic.