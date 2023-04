Luzerner Stadtlauf 2023 Auf die Plätze, fertig, Leben: Erlös des Solidaritätslaufs geht an Hospiz Zentralschweiz Am 45. Luzerner Stadtlauf sammeln die Organisatoren Geld für das Hospiz Zentralschweiz Luzern/Littau. Im Hospiz finden kranke Menschen in der letzten Lebensphase einen Ort voller Geborgenheit und Wärme.

Auch im Wohnzimmer herrscht eine behagliche Atmosphäre. Bild: Margherita Delussu

Seit zwei Jahrzehnten findet im Rahmen des Luzerner Stadtlaufs auch der Solidaritätslauf statt. Der Erlös aus den Startgeldern des Solidaritätslaufs fliesst zu 100 Prozent an eine Institution. Welche das jeweils ist, wird vom Verein Luzerner Stadtlauf nach Eingang der Bewerbungen entschieden. «Mit dem Stadtlauf wenden wir uns dem Leben zu. Jede Läuferin, jeder Läufer kann sich als Mutmacher betätigen und einen solidarischen Beitrag leisten. Nicht nur diejenigen, die am Solidaritätslauf starten», so Beat Schorno, Präsident des Luzerner Stadtlaufs. So hat man bei jeder Laufkategorie die Möglichkeit, einen freiwilligen Solidaritätsbeitrag zu spenden.

Manuela Weichelt als Ehrenstarterin Mitmachen und Mutläufer sein! Manuela Weichelt, Nationalrätin und Botschafterin für das Hospiz, schickt die Läuferinnen und Läufer des Solidaritätslaufs auf die 660 Meter lange Strecke.

Die Etappe vor der Ziellinie

Das Hospiz Zentralschweiz ist seit Januar 2020 in Luzern/Littau in Betrieb. Die Institution ist das einzige zertifizierte Haus für spezialisierte Palliative Care in der ganzen Zentralschweiz. Im Haus im Zentrum von Luzern/Littau finden Menschen an ihrem Lebensende einen Ort der Geborgenheit. 12 Einzelzimmer mit eigenem Bad stehen zur Verfügung, ausserdem zwei Gästezimmer für Angehörige. Pflegende, ein Ärzteteam, Fachpersonen für Spiritual Care, Freiwillige, Mitarbeitende in der Hauswirtschaft und Administration sorgen täglich dafür, dass es den Patientinnen und Patienten, sowie ihren Angehörigen an nichts fehlt. Wer seine letzte Lebenszeit im Hospiz verbringt, tut dies an einem Ort fast wie zu Hause.

Immer mehr Bedarf

Die Nachfrage nach stationären Betten der spezialisierten Palliative Care ist gross, denn eine schwere Krankheit, die nicht mehr heilbar ist, kann jeden treffen. Zudem werden die Menschen immer älter, die Krankheitsbilder komplexer, und die Betreuung zu Hause ist oft nicht mehr möglich. «Gerade für jüngere Menschen, zum Beispiel mit Kindern, kann die Pflege daheim bei einer schweren Krankheit eine fast unlösbare Aufgabe sein», sagt Sibylle Jean-Petit-Matile, leitende Ärztin. Da bietet das Hospiz Hand. Zum Beispiel mit Entlastungsaufenthalten oder einem Daueraufenthalt.

Hospiz Zentralschweiz Das Hospiz Zentralschweiz kann nur dank Spendengeldern seinen Betrieb in der vom Bund vorgegebenen Form aufrechterhalten. Auf eine angemessene Unterstützung der öffentlichen Hand arbeitet man nach wie vor hin. Die Landeskirchen der Versorgungskantone finanzieren das Spiritual-Care-Team des Hauses. Ansonsten ist man auf die Spenden von Stiftungen sowie Privatpersonen angewiesen, um kostendeckend arbeiten zu können. Für Interessierte bietet das Hospiz regelmässig Führungen an. Diese können über die Website www.hozs.ch/hausfuehrung gebucht werden. Telefonische Auskünfte erhalten Sie unter 041 259 91 97 von Montag bis Freitag, 8.30–11.30 Uhr und 13.30–16.30 Uhr. Patientenanmeldung/-auskünfte: 041 259 91 91, während 7 Tagen und 24 Stunden die Woche.

Fast wie zu Hause

Die Zimmer sind individuell und stilvoll eingerichtet. Es hat Platz für private Lieblingsdinge. Im ganzen Haus bieten viele Nischen Raum zum Verweilen. Aus der Küche weht der Duft von frisch zubereitetem Essen. Im Wohnzimmer flackert oft ein Kaminfeuer und im Esszimmer tafelt man wie an einem grossen Familientisch. Selbst für die kleinen Gäste ist gesorgt. In der Bibliothek hat es neben vielen Kinderbüchern auch eine Spielecke mit vielen Spielsachen. Dass Angehörige ebenfalls im Hospiz essen können, versteht sich von selbst. Genauso, dass die Ohren und Arme der Mitarbeitenden für sie und ihre Bedürfnisse offen sind. So, wie man das zu Hause auch erlebt.