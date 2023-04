Luzerner Stadtlauf 2023 Schweizer Meisterin am Start: Fabienne Müller will an ihre Erfolge vom Frühjahr anknüpfen Mit Fabienne Müller (Oberkirch) bestreitet eine erfolgreiche regionale Läuferin das leistungsstarke Nachwuchselite-Rennen der Frauen.

Fabienne Müller, hier beim Willisauer Lauf, will beim Stadtlauf an die Siegesserie im Winter anknüpfen. Bild: Philipp Schmidli

Die Resultate von Fabienne Müller aus diesem Winter sind eine Ansage: Schweizer Meisterin bei den U20 über 1000 m in der Halle, Schweizer Meisterin im Cross in derselben Kategorie und als Zugabe der dritte Titel innerhalb eines Monats – jener über 10 km auf der Strasse. Es war eine reiche Palette an Erfolgserlebnissen für die 17-Jährige des STV Willisau.

Auf diesen positiven Resultaten will Fabienne Müller weiter aufbauen. Die erste Gelegenheit dazu bietet Ende dieses Monats das attraktive Wettkampfformat des Luzerner Stadtlaufs im Nachwuchselite-Rennen. Und dieses Rennen weckt Erinnerungen. «Beim Stadtlauf bin ich seit eh und je dabei», sagt das in Oberkirch wohnhafte Lauftalent, «mit dem Stadtlauf sind viele Erinnerungen verbunden.»

Laufen hat in der Familie Tradition

Bereits 2009 taucht sie im Klassement des Stadtlaufes auf. Als Dreijährige startete sie damals mit ihren Eltern und einem Teil ihrer Geschwister in der Familienkategorie. «Das Laufen gehörte in unserer Familie einfach zum Alltag», sagt sie. Ihre Eltern Erwin und Monika Müller zählten dereinst zu der Schweizer Berglauf-Elite, sie vertraten die Schweiz mit dem Nationalkader an verschiedenen internationalen Anlässen.

Fortan war Fabienne Müller regelmässig dabei am Laufspektakel in der Luzerner Altstadt. Denn sie begann die Leichtathletik und den Laufsport auch in ihrer Freizeit zu betreiben. Und die Resultate wurden immer besser – beim Stadtlauf, bei Strassenläufen, vor allem aber auf der Bahn. Beim Stadtlauf lief sie 2018 auf Rang 6 in ihrer Altersklasse, 2019 auf Rang 4. Und Rang 4 schaute auch im letzten Jahr bei ihrer Premiere im Nachwuchselite-Rennen (U18) heraus.

Trainingslauf in Deutschland als Basis

Gespannt blickt Fabienne Müller auf die Ausgabe vom 29. April und stellt sich dabei die Frage, ob sie wohl ihre Siegesserie der letzten Wochen auch in der Luzerner Altstadt fortsetzen könne. Voller Selbstvertrauen beantwortet sie diese Frage mit einem Ja: «Das ist möglich, ich werde auf jeden Fall vorne mitlaufen.»

Auf jeden Fall wird Fabienne Müller bestens vorbereitet an der Startlinie stehen. Nicht nur der jüngste Leistungsausweis spricht dafür, sondern auch die Vorbereitung. Am Ostermontag reiste sie mit ihrem Verein, dem STV Willisau, in ein sechstägiges Trainingslager nach Deutschland. «Jetzt geht es um den Feinschliff im Hinblick auf die Sommersaison», präzisiert die junge Frau aus Oberkirch.

Sport und Schule unter einen Hut bringen

Fabienne Müller besucht die Sportklasse am Gymnasium Schüpfheim, absolviert sechs Trainingseinheiten wöchentlich und versucht so, Sport und Schule so gut wie möglich unter einen Hut zu bringen. Und die Motivation hat durch die erstklassigen Resultate und durch die Tatsache, wie sie auf die neuen Trainingsmethoden angesprochen hat, weiter zugenommen. Nachdem die Saison im vergangenen Sommer aus ihrer Sicht nicht optimal verlaufen ist (Silber an der U18-SM), hofft sie nun, an die starken Resultate des letzten Winters anknüpfen zu können. Sie peilt Steigerungen an, in der Zeit wie auch im Stehvermögen. «Über die beiden Bahnrunden muss man sich richtig durchbeissen können. Diese Rennen mag ich.»

Doch zuerst freut sich Fabienne Müller auf Luzern. «Luzern ist eine wichtige erste Standortbestimmung vor dem Start in die Sommersaison.» Verbunden ist dieses Rennen auch mit einer attraktiven Herausforderung, bei der sie sich auch gerne zurückerinnert an ihre vergangenen Stadtlauf-Rennen, an die einmalige Ambiance in der Luzerner Altstadt und auch an frühere Erfolgserlebnisse.

Nachwuchselite. Männer und Frauen U18/U20.

Start: 20.50 Uhr. Streckenlänge: 2,47 km (3 Runden).