Luzerner Stadtlauf 2023 U20-WM im Visier: Luca Moser möchte erstmals aufs Podest laufen Luca Moser aus Emmenbrücke bestreitet erstmals das Nachwuchselite-Rennen beim Stadtlauf. Das Rennen ist für den 18-Jährigen eine Standortbestimmung.

Luca Moser aus Emmenbrücke vor dem Start über 400 m an den U18-Europameisterschaften in Jerusalem. Bild: Roman Jäger / Jagdzoom

Im letzten Sommer qualifizierte sich Luca Moser für die U18-Europameisterschaften in Israel. Es sei ein «richtiges Highlight» gewesen, sagt der für den LC Emmenstrand startende Läufer rückblickend. Der damals 17-Jährige lief in Jerusalem, einer Stadt in den judäischen Bergen zwischen Mittelmeer und dem Toten Meer über die Bahnrunde (400 m), die lange Sprintstrecke also.

Ende April misst sich der ­Emmensträndler am Stadtlauf im Nachwuchselite-Rennen über 2,47 km. Ist das keine zu grosse Diskrepanz in Bezug auf die Distanz? «Nein, ganz und gar nicht.» Luca Moser und seine Trainerin Sarah Jost ziehen längerfristig einen Wechsel auf die 800-m-Strecke in Betracht. «Ich komme von oben», sagt denn auch Luca Moser. Will heissen: Er begann in der Leichtathletik als Mehrkämpfer. Schnell bemerkte er seine Vorliebe für die letzte Disziplin. 1000 m betrug diese in seiner damaligen Altersstufe. Vor rund vier Jahren begann er sich zu spezialisieren. Ein Entscheid, zu dem er nach wie vor voll und ganz steht: «Der Mittelstreckenlauf fasziniert mich, da ist vor allem in der Schlussphase ein starker Kopf gefordert.»

«Da will ich auch mal mitrennen»

Den Bezug zum Laufen führt Luca Moser auf den Luzerner Stadtlauf zurück. Zuerst lebte er die Faszination als Zuschauer. «Da will ich auch einmal mitrennen», sagte er schon früh zu seinen Eltern. Und er hatte damals den Traum, in Luzern einmal als Kategoriensieger gefeiert zu werden. Den nötigen Ehrgeiz entwickelte er, doch zum Sieg sollte es nicht reichen, weder in den Plauschkategorien noch in den entsprechenden Rennen seiner jeweiligen Alterskategorie. Und auch wenn er bisher das Podest verfehlte, sorgten die Erlebnisse und Platzierungen stets für neue Motivation.

Die Zeiten und Platzierungen wurden immer besser, immer schneller. Die Rennen am Stadtlauf wie auch beim SwissCityMarathon – Lucerne weckten bei Luca Moser Lust auf mehr. Er und seine Trainerin entdeckten ein Flair für die Mittelstrecken. Schnelligkeit, Stehvermögen, Ausdauer – all das ist über diese Distanz gefordert. Qualitäten, die auf Luca Moser zugeschnitten sind.

Zweimal von Covid zurückgeworfen

Und auch die Erfolge stellten sich mittlerweile ein: zweimal Silber bei Schweizer Meisterschaften in seiner Altersklasse, dreimal Bronze im Freien und einmal Platz drei in der Halle. Und das, obwohl den Luzerner Covid im letzten Sommer und vergangenen Winter zweimal ausser Gefecht gesetzt hatte. «Das zweite Mal traf es mich richtig hart», moniert Luca Moser, «es dauerte zwei Monate, bis ich wieder wunschgemäss trainieren konnte.»

Jetzt blickt der Luzerner wieder zuversichtlich in die Zukunft. Moser sagt: «Ich habe nun einen sehr soliden Aufbau mit viel Arbeit im Grundlagenbereich hinter mir.» Zudem kann er auf ein breites Umfeld bauen. So schliesst er sich beispielsweise für das Sprung- und Krafttraining der Gruppe von Trainer Andi Vögtli – er war Trainer von Weltmeister Andre Bucher – an. Und im April weilte er mit dem regionalen Nachwuchskader Nordwestschweiz, geleitet vom ehemaligen Nationaltrainer Fritz Schmocker, im Trainingslager.

Jetzt wieder die 800 m im Visier

Für Luca Moser ist der anspruchsvolle Vergleich beim Nachwuchselite-Rennen in Luzern eine Premiere. Er bezeichnet dieses Rennen als «wichtige Standortbestimmung» für den Einstieg in die Saison. Dieser Vergleich soll ihm und seiner Haupttrainerin Sarah Jost aufzeigen, wo bis zum Saisonstart auf der Bahn noch Korrekturen anzubringen sind. Gut zwei Wochen Zeit verbleiben dann noch bis zum 1000-m-Rennen im deutschen Pliezhausen von Mitte Mai.

Luca Moser will sich bis im Sommer vor allem über die 800-m-Distanz steigern. Und diesbezüglich hat er klare Vorstellungen: Die Bestzeit soll auf 1:51 Minuten gedrückt werden. Und auch längerfristig setzt der Emmensträndler einen Schwerpunkt: den Sommer 2024. «Die U20-WM in Lima steckt tief in meinem Hinterkopf. Da will ich hin.» Zuerst aber möchte er in Luzern erstmals auf das Podest laufen.