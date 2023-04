Luzerner Stadtlauf 2023 Will den Vorjahressieg in der Altstadt Classic verteidigen: Sarah Kaspar ist Läuferin aus Leidenschaft Sarah Kaspar aus Sempach liebt lange Distanzen und zieht durch, was sie sich in den Kopf gesetzt hat.

Sarah Kaspar aus Sempach Bild: Alphafoto

Sie eilt nicht von Wettkampf zu Wettkampf, sie hat keinen Trainer und orientiert sich auch nicht an einem Ernährungsplan. Sie trägt zwar eine moderne Sportuhr, aber auf viele Daten kann sie gut verzichten. Oft steht da: «Überbelastung.» Was sie selbstredend ignoriert. Denn: Sarah Kaspar läuft, wenn sie Lust darauf hat. Und Lust hat sie eigentlich immer. «Das ist für mich nie ein Muss, sondern ein Dürfen», sagt sie, «und auf langen Strecken fühle ich mich besonders wohl.»

Die 38-Jährige aus Sempach entdeckt die Liebe zu diesem Sport früh in ihrer Kindheit. Sie wächst im Luzerner Hinterland auf, wird Mitglied der Läuferriege Gettnau und bestreitet regelmässig Crossläufe. Als sie älter wird, hört sie mit solchen Wettkämpfen auf, nicht aber mit dem Rennen. Das tut sie in ihrer Freizeit weiterhin gern. Und zwischendurch nimmt auch sie am Luzerner Stadtlauf teil.

Sie gerät beim Laufen in einen Flow

Allerdings sind diese kurzen Läufe für sie eine besondere Herausforderung. «Ich fühle mich danach immer mehr ausgelaugt als nach einer langen Distanz», sagt sie. Weite Strecken legt sie oft zurück. Die Pflegefachfrau HF rannte nach einem Spätdienst von Luzern nach Meggen, wo sie damals wohnte, und hängt am Schluss eine Zusatzschlaufe an. Und als sie in Sarnen arbeitet, bewältigt sie sowohl den Hin- als auch den Rückweg zu Fuss ab Luzern, macht jedes Mal alles in allem rund 40 Kilometer.

Sarah Kaspar spürt, wie gut ihr das tut, der Sport dient ihr als Ausgleich zu ihrem anspruchsvollen Beruf, und wenn sie allein unterwegs ist, gerät sie regelrecht in einen Flow. «Dieses Gefühl ist unbeschreiblich», sagt sie.

Irgendwann wächst in ihr das Bedürfnis, einmal einen Marathon zu absolvieren. 2010 ist es, als sie ihre Premiere plant und sich dafür den SwissCityMarathon – Lucerne aussucht. Eine minutiöse Vorbereitung anhand von detaillierten Plänen lässt sie aus. Sie rennt an einem Tag zweimal um den Sempachersee, fühlt sich danach gut und weiss: Ich packe das. Das tut sie tatsächlich: In 3:20:55 Stunden hat sie die 42,195 Kilometer zurückgelegt.

Die Nervosität vor dem Wettkampf

Sie hat ein natürliches Talent, das Laufen fällt ihr leicht. Aber Wettkämpfe machen sie eher nervös. Wieso? «Weil ich nach einem guten Ergebnis immer das Gefühl habe, die Rangierung beim nächsten Mal unbedingt bestätigen zu müssen», antwortet Sarah Kaspar. Und doch ist sie ehrgeizig genug, um hohe Ziele zu erreichen: «Wenn ich mir etwas in den Kopf setze, ziehe ich das durch.»

Nun geht sie am Stadtlauf gleich zweimal an den Start. Zum einen mit ihrem achtjährigen Sohn Henrik, zum anderen geht es bei der Altstadt Classic darum, den Vorjahressieg in ihrer Kategorie zu verteidigen. Die 3,8 Kilometer will sie in rund 16 Minuten hinter sich bringen.

Eine Woche später steht die zweifache Mutter bereits wieder im Einsatz, diesmal am Sempacherseelauf als Tempomacherin für jene Läuferinnen und Läufer, die sich für den Halbmarathon eine Endzeit von 1:40 Stunden vorgenommen haben. Die Pace ist für Sarah Kaspar nicht wirklich eine Herausforderung. Ihre persönliche Bestzeit liegt bei 1:29:18 Stunden, aufgestellt 2018 in Sarnen.

Ruhen heisst für sie: rennen

Vieles, was das Laufen betrifft, hat mit der mentalen Einstellung zu tun. «Für mich ist es zu 70 Prozent eine Kopfsache, ob ich einen Marathon meistere», sagt die 1,63 Meter grosse Athletin, «den Rest machen die Beine aus.» Ihre körperliche Verfassung ist top, weil sie täglich trainiert, sei es rennend oder auf dem Velo. Und wenn ihr nach einem Halbmarathon am Folgetag Ruhe empfohlen wird, gönnt sie sich diese auch, indem sie 15 Kilometer rennt.

«Ich höre gelegentlich, ich sei verrückt», sagt sie mit einem Augenzwinkern, «aber für mich ist das alles Normalität.» Die Leidenschaft lässt sie nicht mehr los. Und vielleicht nimmt sie bald eine neue Herausforderung in Angriff – an einem Bergmarathon.