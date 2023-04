Luzerner Stadtlauf 2023 Wo das Fest nach dem Finish steigt Dass der Luzerner Stadtlauf nicht nur Synonym für ein stimmungsvolles Lauffest, sondern auch für ein gemütliches Volksfest in der Altstadt ist, zeigt sich jeweils ab dem Nachmittag in der Luzerner Altstadt.

Auf dem Mühlenplatz lässt sich das Renngeschehen aus erster Reihe mitverfolgen. Bild: Andy Mettler / Swiss-Image

Die Festwirtschaften auf den vier Altstadtplätzen sind ein wichtiges Puzzleteil am Stadtlauf-Samstag. Die Vorfreude bei den vier Guuggenmusigen, welche auf den Festplätzen wirten, war am Kick-off-Meeting von Anfang April spürbar. «Es freut mich, dass wir mit Planungssicherheit und voller Elan die 45. Stadtlauf-Ausgabe umsetzen können», so Andi Lüdi, welcher seit 2018 als Festwirt im Stadtlauf-OK wirkt. 2022 wurde die Organisation der Festwirtschaft erst kurzfristig hochgefahren, nachdem Ende Februar die Corona-Lockerungen beschlossene Sache waren. Leider meinte es Petrus nicht so gut mit den Gästen der Stadtlauf-Ausgabe 2022 und sorgte damit bei den Helfenden auf dem Theaterplatz, Mühlenplatz, Weinmarkt und Kapellplatz ab dem späteren Nachmittag für Unterbeschäftigung.

Grillwurst vorbestellen, Foodwaste vermindern

Das Wetter hat einen entscheidenden Einfluss auf die Gästezahlen in den Festwirtschaften. Um die Planungssicherheit bei den Bestellmengen der Esswaren zu erhöhen, können Läuferinnen und Läufer ab diesem Jahr im Anmeldeprozess ihre Grillwurst und ihr Getränk für die Belohnung der sportlichen Leistung zu einem Vorzugspreis vorbestellen. «Durch dieses attraktive Angebot reduzieren wir den Foodwaste am Eventtag», erklärt Andreas Grüter, ­Geschäftsleiter des Luzerner Stadtlaufs. Was trotzdem nicht verkauft wird und die Lieferanten nicht zurücknehmen können, sammelt das Team des Entsorgungspartners Dräksak ein und gärt daraus anschliessend Biogas. Für das Brot findet man bei einem regionalen Ponyhof dankbare Abnehmer.

Neues Kassensystem im Einsatz

In den Festwirtschaften ist ab diesem Jahr ein neues Kassensystem im Einsatz. Die Geräte erlauben einerseits ein besseres Controlling der Verkaufszahlen und stellen zudem den Einsatz von Debit- und Kreditkarten sicher. «Selbstverständlich kann man bei uns auch weiterhin mit Bargeld und auch Twint bezahlen», erklärt Andreas Grüter.

Clown auf dem Rosengartplatz

Um die Siegerehrungen auf dem Rosengartplatz zu attraktivieren und die kleinen Läuferinnen und Läufer nach dem Zieleinlauf erneut zu begeistern, tritt am Nachmittag zwischen 14.30 und 17.00 Uhr Rey Reloba alias Clown Nuny auf. Dieser zeigt einen tollen Mix aus Situationskomik, Pantomime, Jonglage und Magic Comedy – immer mit charmant-witzigem Einbezug des Publikums!

Öffnungszeiten der Festwirtschaften

Weinmarkt: 12.00–23.00 Uhr

Mühlenplatz: 12.00–22.00 Uhr

Kapellplatz: 12.00–21.30 Uhr

Theaterplatz: 12.00–20.00 Uhr

Unterhaltungs- und Musikprogramm entlang der Laufstrecke

Rosengartplatz

14.00–14.30 Uhr Alphorn-Tio-Drüüklang

14.30–15.00 Uhr Clown Nuny

15.00–15.30 Uhr Edelschweiss

15.30–16.00 Uhr Clown Nuny

16.00–16.30 Uhr Bierbrass

16.30–17.00 Uhr Clown Nuny

18.00–18.30 Uhr Bierbrass

Weinmarkt

12.00–12.30 Uhr Edelschweiss

14.00–16.00 Uhr Duo Grenzenlos

16.00–16.30 Uhr Edelschweiss

17.00–19.00 Uhr Duo Grenzenlos

19.00–19.30 Uhr Edelschweiss

19.30–20.00 Uhr Holzschue Musig Luzern

20.00–22.30 Uhr Duo Grenzenlos

Mühlenplatz

12.00–12.30 Uhr Drockusgle.ch

13.00–13.30 Uhr Holzschue Musig Lozärn

14.00–22.00 Uhr LenneBrothers

Kapellplatz

12.00–12.30 Uhr Holzschue Musig Luzern

13.00–13.30 Uhr Alphorn-Trio-Drüüklang

13.30–14.00 Uhr Drockusgle.ch

Theaterplatz

12.00–12.30 Uhr Alphorn-Trio Drüklang

13.00–13.30 Uhr Edelschweiss

14.00–14.30 Uhr Edelschweiss

14.30–15.00 Uhr Bierbrass

17.00–17.30 Uhr Bierbrass

17.30–18.00 Uhr Edelschweiss

19.00–19.30 Uhr Bierbrass

Krienbrüggli

14.30–20.00 Uhr UKW Brass

Route Bahnhofstrasse–Naturmuseum

14.30–15.00 Uhr Holzschue Musig Lozärn

15.00–15.30 Uhr Drockusgle.ch

16.00–16.30 Uhr Drockusgle.ch

17.00–17.30 Uhr Holzschue Musig Lozärn

17.30–18.00 Uhr Alphorn-Trio-Drüüklang

18.00–18.30 Uhr Holzschue Musig Lozärn

18.30–19.00 Uhr Alphorn-Trio-Drüüklang

Route Nölliturm–St.Karli-Quai

15.30–16.00 Uhr Holzschue Musig Luzern

16.00–16.30 Uhr Alphorn-Trio Drüklang

17.00–17.30 Uhr Drockusgle.ch

18.00–18.30 Uhr Drockusgle.ch

19.00–19.30 Uhr Drockusgle.ch

19.30–20.00 Uhr Alphorn-Trio Drüklang