Fussball Achtungserfolg im Schweizer Cup: Die Luzernerinnen halten mit den «Profis» lange mit Im Schweizer Cup verlieren die 1.-Liga-Frauen des FC Luzern gegen die Grasshoppers mit 0:5.

FCL-Spielerin Michelle Fussen (am Ball) und Julia Höltschi lassen den Ball zirkulieren. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 22. Oktober 2022)

Erst in der Schlussphase des Spiels machte das Team aus der Super League den Klassenunterschied deutlich. Drei Treffer gelangen den Zürcherinnen in den letzten 13 Minuten. Die chinesische Nationalspielerin und WM-Fahrerin Linyan Zhang wurde von der ungarischen Internationalen Emoke Patricia Papai steil angespielt, die blitzschnelle Angreiferin traf zum 3:0 (77.). Acht Minuten später erzielte die Spanierin Marta Cazalla Garcia vom Elfmeterpunkt das 4:0. Sie soll die Bestbezahlte der Schweizer Super League sein. Die drei Spielerinnen kamen alle von der Auswechselbank und hatten spät gegen nun entkräftete Luzernerinnen leichtes Spiel.

Trotz dem am Ende etwas hoch ausgefallenen Resultat brauchen sich die Luzernerinnen nicht zu schämen. GC spielt zwei Ligen höher, «ich bin sehr stolz auf mein Team», durfte FCL-Trainer Antonio de Oliveira zufrieden sein.

«Wir hielten, solange es möglich war, dagegen. Am Ende liessen die Kräfte nach. Schade, dass uns kein Tor gelingen wollte, mit etwas mehr Geduld wäre das möglich gewesen.»

Das trifft durchaus zu, Alicia Haller (29.) und Julia Höltschi (30.) kamen kurz nacheinander zu Abschlüssen, die jedoch keiner Gefahr für GC-Goalie Lia Jil Winkler wurden. Zu diesem Zeitpunkt führten die Gäste erst 1:0. Die Luzerner Verteidigung war zu Beginn der Partie nicht auf der Höhe und liess Ana Maria Markovic rechts aussen gewähren, ihre Flanke verwertete Aurélie Csillag freistehend in der Mitte per Kopf (2.).

Die Luzernerin Sarah Hediger jagt dem Ball hinterher. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 22. Oktober 2022)

Julia Höltschi hilft jetzt dem «anderen FCL» aus

Auch in der Folge geriet die Abwehrarbeit zwei, drei Mal aus den Fugen, doch die Zürcherinnen konnten die Überzahlsituationen im Luzerner Strafraum nicht ausnützen. «Das kann nicht sein, Frauen!», schrie De Oliveira ins Feld. Es wurde prompt besser. Und «die Frauen» liessen die GC-Offensivspielerinnen derart oft in Abseitspositionen laufen, dass es der GC-Trainerin Anne Pochert zu bunt wurde und zu Unrecht versuchte, dem Linienrichter die Schuld zuzuschieben. Beruhigend für sie war, als sich Janina Egli in der 53. Minute ungehindert im FCL-Strafraum drehen und zum 2:0 einschiessen konnte. Julia Höltschi, die Hoffnungsträgerin und Alleinunterhalterin im Luzerner Sturm, musste am Ende festhalten:

«Es war schwierig für mich gegen vier Verteidigerinnen.»

Die 26-jährige Freiämterin brachte Super-League-Erfahrung mit (FC Luzern, FC Aarau). Sie hat ihr Pensum als Krankenschwester erhöht und mit dem Spitzenfussball abgeschlossen. «Ich bin hier, um der Mannschaft zu helfen», sagt sie. Das Ziel des FCL ist der sofortige Wiederaufstieg in die NLB. Fünf Mal hat sie bereits getroffen, ihr Team belegt mit einem Punkt Rückstand auf Leader Carouge Rang drei.

Das Cuperlebnis war eine schöne Ablenkung vom Liga-Alltag. Schade nur, dass die Stadt Luzern nicht die Grösse hatte und für diese spezielle Partie das zu dieser Zeit unbenutzte Leichtathletik-Stadion freigab. Etwas lakonisch sagte ein dem Verein Nahestehender: «Wäre Luzern bereits heute ein Frauen-EM-Standort, hätten wir bestimmt dort spielen dürfen.» Die Schweiz kandidiert bekanntlich für die EM 2025.