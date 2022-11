Volleyball Luzerner Höhenflug abrupt gestoppt Frust bei Volley Luzern: Im Heimspiel gegen Lausanne setzt es eine unerwartete 1:3-Niederlage für das NLA-Team ab.

Rückschlag im Kampf um die Playoffs: Volley Luzern mit Dominik Lubina. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 26. November 2022)

Drei Punkte waren budgetiert, null sind es geworden. Nach der 1:3-Klatsche gegen Lausanne war der Frust auf Seiten von Volley Luzern gross. Der Grund liegt auf der Hand: Die Luzerner stehen nach neun Spielrunden zwar noch immer auf einem Playoff-Platz, doch in den restlichen zwei Begegnungen bis zur Weihnachtspause treffen sie auf die beiden Erstklassierten Chênois und Näfels.

Vor allem gegen die zurzeit konkurrenzlosen Genfer, die am kommenden Sonntag (17 Uhr) in der Bahnhofhalle gastieren werden, scheint ein Punktezuwachs aussichtslos. Gerade nach der Leistung vom Wochenende: Gegen die auf Rang 6 klassierten Waadtländer, die man im Hinspiel noch im Tiebreak gebodigt hatte, wirkten die Luzerner am Samstagabend zwar willig, aber mutlos (besonders beim Service) und wenig präzis in ihren Aktionen. Und so wurde Luzerns Höhenflug in der Meisterschaft abrupt gestoppt.

Starker dritter Satz bringt nicht die Wende

Die Gastgeber starteten mit Dominik Lubina auf der Diagonale anstelle des angeschlagenen Valdas Listanskis. Der 24-Jährige verrichtete einen guten Job, konnte aber auch nicht verhindern, dass Luzern den ersten Satz mit 24:26 verlor. Und dies, obwohl die Blauweissen eine durchaus ansprechende Leistung gezeigt hatten und lange Zeit sogar in Führung lagen. Im zweiten Satz kam Stig Döös für den ebenfalls angeschlagenen Luca Müller rein. Das Ergebnis war dasselbe: Auch dieser Satz ging mit 25:27 verloren.

Die Musik änderte sich erst im dritten Satz, als Trainer Ignacio Verdi wieder auf sein Stamm-Sextett mit Listanskis und Müller setzte: 25:20. Der Knoten schien geplatzt, denn auch im vierten Durchgang lagen die Luzerner lange Zeit in Führung. Doch diesmal liessen sie sich im Finish noch die Butter vom Brot nehmen. Erst landete ein Schlenzer von Peer Harksen knapp im Out, dann scheiterte Alex Lengweiler am Block des Gegners – 25:27 war das Verdikt im Schlusssatz.

Luzern-Trainer sieht «noch viel Arbeit»

Bei Volley Luzern verdienten sich wie gewohnt Ngagne Fall Serigne und Bruno Jukic die Bestnoten, bei den Gästen wurde der aus Zell stammende Lars Ulrich zum Mann des Spiels gekürt. Unter den Erwartungen blieben bei den Einheimischen Passeur Harksen, der für einmal mit seinen direkten Abschlussversuchen meist scheiterte, und Aussen Müller, der gut verteidigte, aber schlecht angriff.

Ausreden hätte es für die Luzerner zur Genüge gegeben, um die bittere Niederlage zu erklären: Listanskis und Müller waren grippegeschwächt angetreten, Fall Serigne kämpft mit Problemen am Schienbein. «Nix da», intervenierte Luzern-Trainer Verdi, den man noch nie so niedergeschlagen gesehen hatte. «Wir waren einfach weniger fokussiert als letzte Woche gegen Schönenwerd. Nicht Lausanne hat das Spiel gewonnen, wir haben es verloren», bilanzierte der Italo-Argentinier. «Wir haben noch viel Arbeit vor uns.»

Verbessern müssen sich die Luzerner zum Beispiel beim Block, der im Gegensatz zum Schönenwerd-Spiel praktisch inexistent war, und überhaupt in der Defensivarbeit. Auch die Abstimmung im Offensivspiel war gegen Lausanne schlechter als auch schon – ausser durch das Zentrum, wo Fall Serigne und Lengweiler dank der schnellen Zuspiele von Harksen pausenlos punkteten. Topskorer war für einmal nicht Listanskis, der nur bei zwei von vier Sätzen im Einsatz stand, sondern Fall Serigne mit seinem persönlichen Rekord von 19 Treffern.