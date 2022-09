Eishockey Mahnfinger trotz gutem Start: Erstligist HC Luzern wird hart um die Playoffs kämpfen müssen Der HC Luzern gewinnt bei den Argovia Stars 4:3 und feiert seinen zweiten Saisonerfolg im zweiten Spiel.

Dominik Mächler, Stürmer HC Luzern. Bild: Michael Wyss

Der Lyssacher Dominik Mächler spielt neu beim Erstligisten HC Luzern. Und sein Start ist geglückt. «Wir sind zufrieden mit dem Auftakt in die Meisterschaft. Mit Prättigau-Herrschaft und nun mit den Argovia Stars haben wir zwei Teams besiegt, welche ebenfalls um die Playoffs buhlen und stärker einzustufen sind als letzte Saison», so der Stürmer.

Nach sieben Saisons bei seinem Stammverein Burgdorf zog es den Center auf die neue Saison hin nach Luzern.

«Ich kenne HCL-Trainer Raphael Zahner sehr gut. Und weil ich eine neue Herausforderung suchte und einen Tapetenwechsel vollziehen wollte, kam es zum Wechsel. Ich bin glücklich hier, wurde von den Spielern sehr gut aufgenommen.»

Mächler, der mit seiner Freundin nur fünf Minuten von der Eishalle entfernt wohnt, arbeitet in Sempach als Buch­halter.

«Wir müssen uns steigern»

Mit den Luzernern strebt der 27-Jährige einen Rang unter den Top 8 (Playoffs) an. Nach dem 4:3-Sieg gegen Argovia sagt er: «Das ist ein realistisches Ziel. Doch es wird ein harter Kampf, dessen sind wir uns bewusst, denn die Liga ist ausgeglichener als letzte Saison, deshalb ist jeder Punktgewinn wichtig.» Mit fünf Punkten aus den beiden Partien zum Auftakt ist der HCL optimal gestartet. Mächler hebt dennoch den Mahnfinger: «Wir müssen uns steigern und 60 Minuten unser Spiel durchziehen.» Trainer Raphael Zahner (41) doppelt nach: «Wir dominierten die Argovia Stars, haben phasenweise ganz gut gespielt, aber den Gegner völlig unnötig wieder ins Spiel gebracht mit individuellen Fehlern, wobei wir auch zwei ärgerliche Gegentreffer kassierten.» Ungenügend ist nach wie vor Luzerns Chancenauswertung, wie das Torschussverhältnis gegen die Argovia Stars von 46:14 bestätigt.

Weiter geht es heute (20.15Uhr, Eiszentrum) mit dem Heimspiel gegen Unterseen-Interlaken. Ein Gegner, den man in Luzern bestens kennt aus früheren Zeiten. In den 1990er-Jahren spielte der damalige SC Luzern in der 1. Liga unter anderem gegen die Berner.