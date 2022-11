Handball Mal schwungvoll, mal unbedacht: Die jungen Emmer schlagen sich dennoch wacker 34:34-Remis gegen Spitzenteam Stäfa: Aufsteiger Emmen ist definitiv in der NLB angekommen. Gleichwohl gibt es Verbesserungspotenzial.

Routinier Filip Gavranovic ist auf dem Weg zurück zu alter Stärke. Bild: Pius Amrein (Emmen, 6. November 2022)

Das soll ein Aufsteiger sein? Die Emmer Handballer marschieren mit viel Selbstvertrauen durch die Saison. Viermal in Serie haben sie in Meisterschaft und Cup gegen B-Ligisten gewonnen, auch am letzten Sonntag, im Heimspiel gegen Stäfa, wahrten sie beim 34:34-Remis die nun sieben Wochen andauernde Ungeschlagenheit.

«Wir haben uns etabliert. Ich sehe uns aktuell nicht als Team, das gegen den Abstieg kämpfen muss, wir können gegen jede Mannschaft punkten»,

sagt Gino Steenaerts. Die Leistung des 17-jährigen Linkshänders ist dabei symptomatisch für die frechen Auftritte der Emmer.

Gegen Stäfa begann er auf seiner Stammposition am rechten Flügel, später wechselte er wegen der Absenz von Devin Lang (gesperrt) in den Rückraum. Neben Einzeldurchbrüchen und sechs Toren suchte er im Stile eines Spielmachers auch den Pass an den Kreis, zudem war er für die Ausführung der Penaltys verantwortlich.

Viel Talent und die Klasse von Gavranovic

In der Defensive übernahm Steenaerts derweil die etwas zentralere Zweierposition, warf sich in die Zweikämpfe und hechtete den Abprallern hinterher. Kurz: Gino Steenaerts war fast überall anzutreffen, ohne dabei fehlerfrei zu bleiben. «Ich probiere alles, was möglich ist», erklärt er mit einem Schmunzeln. Bei den Emmern ist der Römerswiler, der letzte Saison beim HC Kriens-Luzern in der QHL ein eindrückliches Début gab, ein Vertreter der jungen Generation, die in der SG Pilatus ausgebildet wird. Mit ihm sind es insgesamt neun Akteure, die über eine Talentförderungslizenz verfügen, womit sie auch in Emmen, im Farmteam der Krienser, eingesetzt werden können. Gegen Stäfa figurierte beispielsweise QHL-Flügel Ammar Idrizi im Aufgebot, davor verstärkten On Langenick und Levin Wanner die NLB-Auswahl. Unter dem Strich ergibt dies einen ausgewogenen Mix aus Jugend und Routine. Letztere wird vertreten durch Akteure wie den (derzeit verletzten) Regisseur Mark Schelbert (36), Rückraumspieler Luka Kovacevic (30) oder… Filip Gavranovic (31). Der frühere Captain des HC Kriens-Luzern befindet sich nach seiner langen Verletzungspause auf dem Weg zu alter Stärke, ist als Kreisläufer im Angriff und als zentraler Verteidiger in der Defensive die dominante Figur. Gegen Stäfa traf der 1,98-Meter grosse Kroate 12 Mal.

Die Coolness und Klasse von Gavranovic sollen abfärben auf die Jungspunde, die aufgrund ihrer Unerfahrenheit zuweilen noch überhastet und unbedacht agieren. So auch gegen Stäfa, wo sich schwungvolle Phasen (19:17-Führung nach 30 Minuten) mit unruhigen (21:25-Rückstand nach 40 Minuten) abwechselten. «Wir jungen Spieler gehen immer voll auf Tempo, dabei sollten wir auch mal etwas strukturierter handeln. In entscheidenden Momenten passieren uns deshalb Fehler, doch genau die brauchen wir, um zu lernen», berichtet Steenaerts.

Emmen überholt Stans in der Tabelle

Die Emmer Handballer haben sich damit ins Mittelfeld der NLB-Tabelle abgesetzt und dabei auch den BSV Stans (drei Niederlagen in Serie seit dem Trainerwechsel von Ralf Stojan zu Fabio Madia) überholt. Individuelle Fehler im Angriff, ein ungenügendes Rückzugsverhalten und eine generell steigerungsfähige Abwehr sorgen zwar weiterhin für einiges an Verbesserungspotenzial. Der Aufsteiger ist aber auf bestem Weg, zur positiven Überraschung der Saison zu avancieren.