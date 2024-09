Militärsport Russische Soldaten auf Luzerner Strassen? VBS verhindert absurde Szenen Im Rahmen des Swiss City Marathon finden Ende Oktober auch Militärweltmeisterschaften im Halbmarathon statt. Dabei müssen im Voraus nicht nur sportliche Überlegungen gemacht werden.

Exklusiv für Abonnenten

Am Swiss City Marathon dieses Jahres werden nicht nur zivile Läufer und Läuferinnen die Strecke unter die Füsse nehmen, sondern auch Soldaten. Zum ersten Mal führt der Militärsportverband eine Weltmeisterschaft im Halbmarathon durch – unmittelbar vor dem offiziellen Start des Swiss City Marathons in Luzern. Da stellt sich unmittelbar die Frage: Werden im November russische Soldaten durch die Stadt Luzern rennen? Wird es am Schluss heissen: «Sieg für das russische Militär»?

Solche absurde Szenen bleiben der Luzerner Bevölkerung erspart. Stefan Hofer, Mediensprecher des Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS), teilt auf Anfrage mit: «Die Schweiz hat seit Ausbruch des Krieges russische Athletinnen und Athleten nicht an regionale Anlässe in der Schweiz eingeladen. Dieses Vorgehen wird die Schweizer Delegation auch für zukünftige Anlässe anwenden.»

Auch Militärwinterspiele wohl ohne russische Athleten

Es werden also bis auf Weiteres keine Athleten und Athletinnen in russischer Militäruniform in der Stadt Luzern zu sichten sein. Reto Schorno, Geschäftsführer von Swiss City Marathon, ist erleichtert: «Wir verurteilen den völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf die Ukraine und sind froh um die klare Haltung des VBS.»

Reto Schorno Bild: PD

Ob die Devise des VBS auch für die geplanten Militärwinterspiele im März 2025 gilt, ist noch nicht ganz sicher. «Das VBS beurteilt die politische Entwicklung laufend und wird abhängig davon zu gegebener Zeit entscheiden, ob russische Athletinnen und Athleten ebenfalls an die Militärwinterspiele eingeladen werden sollen», erklärt der Mediensprecher. Aber:

«Stand heute kann davon ausgegangen werden, dass die russischen Athletinnen und Athleten nicht teilnehmen werden.»

Während die offizielle Schweiz sich damit von Russland distanziert, sieht der Militärsportverband CISM keinen Grund für Massnahmen. Weiterhin hält der Verband mit seinen 140 Mitgliedstaaten Anlässe und Sitzungen in Russland ab. So etwa die Generalversammlung Ende April in Moskau. Auch gegen russische Athletinnen gibt es vom Verband her keine Sanktionen. Immerhin überlässt er es den Mitgliedstaaten, zu entscheiden, welche Athleten sie an die lokalen Anlässe einladen möchten.

Die Schweizer Delegation während der Eröffnugnszeremonie der Cism Military World Games in Wuhan. Bild: Xiao Yijiu (18. Oktober 2019)

Verband beruft sich auf Neutralität

Mit der Frage konfrontiert, warum sich der Verband nicht von Russland distanziert, erklärt der Mediensprecher David Vandenplas: «CISM lehnt jede Form der Diskriminierung eines Volkes oder einer Person aufgrund von Rasse, Religion, politischer Überzeugung oder sonstiger diskriminierender Praktiken ab.» Der Verband sei eine unabhängige, apolitische Organisation. Ausserdem sei es wichtig zu betonen, dass der Verband in seiner 75-jährigen Geschichte noch nie zu einem militärischen Konflikt Position bezogen habe. «Neutralität war schon immer ein zentraler Wert unserer Organisation.»

Wie bei den russischen Athletinnen und Athleten stellt sich die Frage bei Ländern, in denen der Staat massive Gewalt gegen die Bevölkerung ausübt. Kann etwa ein Wettkampf des CISM in einem solchen Land als «Schlüsselakteur bei der Förderung von Sport, Frieden und Sicherheit» dienen? So haben im Iran im vergangenen Herbst die Militär-Taekwondo-Meisterschaften stattgefunden. Notabene, während das Regime beschlossen hat, Dutzende Aktivistinnen und Aktivisten hinzurichten. Auf der CISM-Website ist zum Wettkampf zu lesen:

«Die iranischen Streitkräfte senden eine Botschaft des Friedens und der Freundschaft!»

Auf die Frage, ob eine Zusammenarbeit mit dem Militärsportverband vor diesem Hintergrund nicht ein Problem darstellt, betont der Geschäftsführer von Swiss City Marathon, Reto Schorno: «Der Sport und insbesondere der Spitzensport wird in der Schweiz, wie in vielen anderen Ländern auch, durch die Armee gefördert. Der Swiss City Marathon ist ein Breitensportanlass, der die Schweizer Armee in den Bestrebungen der Sportförderung unterstützt. In dem Sinne haben wir eine Zusammenarbeit mit dem VBS und nicht mit der Militärsportverband CISM.»

Auf der Website des CISM ist zu lesen, dass vom 6. bis am 10. März eine Sitzung in Luzern stattfindet. Was an dieser Sitzung besprochen wird, und wer beteiligt ist, ist hingegen nicht bekannt. Die Stadt Luzern wisse nichts von der Sitzung, und eine entsprechende Frage an den CISM-Präsidenten wurde nicht beantwortet.

Kontroverse Diskussion beim IOC

Während beim CISM die Mitgliedstaaten die Herangehensweise des Verbands offenbar mit einem Mehrheitsentscheid abgesegnet haben, wird die Diskussion um die Teilnahme russischer Athletinnen und Athleten an den Olympischen Spielen 2024 in Paris weiterhin intensiv geführt. 35 Sportminister haben einen offenen Brief unterzeichnet, in dem sie sich gegen die Pläne des Internationalen Olympischen Komitees wehren, russische Athleten unter neutraler Flagge starten zu lassen.