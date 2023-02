Hallensport Mit einer eigenen Firma will sich Dylan Schommer für Basketball einsetzen Der 25-jährige Swiss-Central-Spieler ist auch neben dem Feld sehr engagiert. Er träumt von der WM mit Ruanda.

Center Dylan Schommer, 25, ist derzeit vielbeschäftigt. Bild: Maria Antich

In den Spielen von NLA-Schlusslicht Swiss Central Basketball (SCB) kommt es dieses Jahr regelmässig zu einem Dylan-Schommer-Moment. Meist dribbelt der 2,04 Meter grosse Center in den besagten Szenen an seinem Gegner vorbei, ehe er den Ball anschliessend brachial durch den Ring hämmert. Die kraftvollen Dunkings passen nicht so recht zu dem jungen Mann, der abseits des Spielfelds ruhig und sanft wirkt.

Geht es nach Dylan Schommer selbst, sollen solche Momente in Zukunft noch häufiger vorkommen. Zwar erzielt der SCB-Akteur in dieser Saison immerhin neun Punkte und vier Rebounds pro Spiel, doch wirklich zufrieden ist er damit nicht. «Ich spiele zurzeit sehr unbeständig. Manchmal gelingen mir 15 Punkte, dann wieder nur vier.» Schommer ist denn auch überzeugt: «Bei mir gibt es noch viel Luft nach oben.» Tatsächlich ist es wohl die fehlende Konstanz, die der Sohn einer ­ruandischen Mutter und eines Schweizer Vaters von der Ligaspitze trennt.

Basketball, Job, Matura und Unternehmen

Zu seiner afrikanischen Herkunft hat Schommer einen engen Bezug. Erstens sind seine Eltern vor einigen Jahren nach Ruanda ausgewandert. Und zweitens konnte er in der Vergangenheit sein Heimatland schon als Basketballer vertreten. Genau das möchte er schon bald wieder tun: «Ich stehe im engen Austausch mit der ruandischen Nationalmannschaft», sagt der 25-Jährige. Läuft alles nach Plan, wird Schommer dieses Jahr in Afrika an einem Trainingslager teilnehmen. «Mein Traum ist es, mit dem Team den Afrocup zu gewinnen und die Qualifikation für die Weltmeisterschaft zu schaffen.»

Wie für die meisten SCB- Spieler ist Basketball auch für Dylan Schommer kein Beruf, sondern eine sehr zeitintensive Freizeitbeschäftigung. Er arbeitet in einem 60-Prozent-Pensum als Gebäudetechnikplaner in einem Ingenieurbüro, parallel dazu absolviert er die Berufsmatura. Als wäre das noch nicht genug, hat Dylan Schommer kürzlich mit einem Freund eine Firma gegründet. Mit dem Unternehmen möchten die beiden in Zukunft Basketballcamps und Turniere in der Deutschschweiz organisieren. Er sagt: «Unser Ziel ist es, einen Beitrag zur Entwicklung des Basketballsports in der Schweiz zu leisten.»

Swiss Central trifft zu Hause auf die Starwings

Schommer gibt zu, dass die Vierfachbelastung – Basketball, Job, Matura, eigene Firma – nicht nur anspruchsvoll, sondern bisweilen auch «sehr stressig» sein kann. «Aktuell habe ich nicht besonders viel Freizeit.» Diesen Preis scheint er aber gerne zu zahlen. Er weiss: Für alles im Leben gibt es eine Zeit. Am Samstag liegt Schommers Fokus ganz auf dem Basketball. Dann nämlich trifft er mit seinen Kollegen von Swiss Central zu Hause auf die Starwings Regio Basel (Staffeln, 17.30 Uhr). Für Schommer, der in der vergangenen Saison noch in Birsfelden aktiv war, ist die Partie besonders bedeutsam. Und er weiss, dass das Spiel gegen die favorisierten Starwings (Rang 9) nicht einfach wird. Dies nicht zuletzt deshalb, weil Swiss Central Basketball ­einige Absenzen zu verkraften hat. «Wenn wir jedoch alle an einem Strick ziehen, können wir den wichtigen Heimsieg holen», glaubt er. Kommt dann auch noch der eine oder andere Dylan-Schommer-Moment dazu, spricht in der Tat nichts dagegen.