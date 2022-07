Schwingen Mit «Kurzarbeit» zur Maximalnote: Pirmin Reichmuth ist in bestechender Form Der Topfavorit Pirmin Reichmuth drückte dem Zugerbergschwinget mit sechs einwandfreien Siegen den Stempel auf.

Pirmin Reichmuth doppelt nach dem Aargauischen nach. Archivbild

Pirmin Reichmuth überzeugte in seinen sechs Kämpfen mit enormem Drive und effizienter Arbeit. Der 26-Jährige schüttelte seine Konkurrenz, wie erwartet, schon früh ab und kam zu fünf schnellen Siegen gegen Andy Murer, Alex Schuler, Johann Scherrer, Fabian Durrer und David Wüest. Am längsten hielt sich der Physiotherapeut im Eidgenossen-Schlussgang gegen Marcel Bieri auf. Aber nach nur zwei Minuten fiel auch in diesem Duell die Entscheidung mit innerem Haken.

Damit schloss der Zuger den Wettkampf mit dem Maximum von 60 Punkten ab. Pirmin Reichmuth resümierte:

«Es war ein sehr gutes Training und ich bin mit dem Resultat sehr zufrieden. An einem Regionalfest kann ich nicht die gleiche Spannung aufbauen, wie an einem Kranzfest. Ein Sieg ist jedoch für das Selbstvertrauen gut.»

Er freue sich nun auf den Brünig-Schwinget vom nächsten Sonntag.

Marcel Bieri ist die zweite dominante Figur

Die zweite dominierende Figur bis zum Schlussgang war Marcel Bieri. Mit fünf einwandfreien Siegen gelang dem Primarlehrer dank dem wieder gut funktionierenden Kurz ein starker Wettkampf. «Ich bin mit keinen grossen Erwartungen angetreten, deshalb überraschte mich die Schlussgangteilnahme. Der Druck war allerdings auch weniger gross, als an einem Kranzfest», sagte der Edlibacher. Einen überraschend starken Wettkampf lieferte das 19-jährige Zuger Talent Marco Hürlimann ab. Das vielseitige Leichtgewicht holte fünf Siege und klassierte sich als Nichtkranzer punktgleich mit Bieri im zweiten Rang. Mit Marco und Roland Reichmuth belegen weitere zwei Brüder des Tagessiegers punktgleich den dritten Rang. Der Oberägerer Noe Van Messel hat sich vom pfeifferschen Drüsenfieber erholt und landete mit vier Siegen im vierten Rang. «Es fehlt mir noch etwas die Explosivität und die Schnelligkeit. Ich setze alles daran am Eidgenössischen starten zu können und werde auch den Brünig-Schwinget bestreiten», erklärte das Zuger Talent.