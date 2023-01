Monoskibob Bronze im Riesenslalom: Pascal Christen feiert im Wallis seinen grössten Erfolg Beim Heimweltcup in Veysonnaz fährt Pascal Christen im Riesenslalom aufs Podium. Auch bei den nächsten Rennen will der gebürtige Nidwaldner wieder angreifen.

Beim Weltcup in Veysonnaz konnte Pascal Christen am Dienstag seinen bisher grössten Karriereerfolg feiern. Zum ersten Mal fuhr der gebürtige Nidwaldner bei einem Riesenslalom auf das Weltcup-Podium und klassierte sich auf dem dritten Rang. Vor zwei Jahren fuhr der Monoskibobfahrer bereits bei einem Super-G und einer Abfahrt aufs Podest, jedoch fanden diese Weltcup-Rennen aufgrund von Corona mit einem kleineren Teilnehmerfeld statt. «Im Prinzip ist das in dieser Woche mein erstes Weltcup-Podium», so Christen.

Pascal Christen ist schnell unterwegs. Bild: Goran Basic/Swiss Paralympic (Yanqing, 2. März 2022)

Im Wallis gelangen dem 30-Jährigen zwei gute Läufe, obwohl der Neuschnee die Bedingungen auf der Strecke schwierig machten. «Die Piste war vor allem im zweiten Lauf gezeichnet», sagt Christen, der in Engelberg lebt. «Ich habe im ersten Lauf eine gute Basis gelegt und diese im zweiten gut verwaltet.» Mit etwas Glück konnte er das Rennen trotz unruhiger Fahrt mit dem dritten Rang beenden.

Der Paralympics-Teilnehmer von Peking machte im letzten Sommer gute Trainingsfortschritte, nun will er an seiner Konstanz arbeiten. Wenn er ins Ziel komme, sei er schnell, doch die Ausfallquote ist bei Mono- skifahrenden generell hoch, erklärt Christen. So fiel er auch beim gestrigen Riesenslalom im zweiten Lauf aus, nachdem er mit dem vierten Zwischenrang erneut Ambitionen auf das Podest zeigte. Mit dem Riesenslalom am Donnerstag und dem Slalom am Samstag hat er zwei weitere Chancen, beim Heimweltcup anzugreifen.