Moutainbike Star Linda Indergand startet bei ihrem Heimrennen Die 68. Auflage des Bergrennens Silenen–Amsteg–Bristen ist prominent besetzt. Im Frauenrennen ist Linda Indergand das grosse Aushängeschild. Allerdings dürfte ihr das Siegen nicht leicht gemacht werden.

Crosscountry-Race Silenen: Linda Indergand gewann bei den Frauen. Urs Hanhart / Urner Zeitung (10. 9. 2022)

Im Vorjahr führte das vom ehemaligen Radprofi Beat Zberg präsidierte Organisationskomitee des VMC Silenen einige Neuerungen ein. Erstmals überhaupt wurde beim traditionsreichen Urner Bergklassiker eine Prüfung für Frauen ausgetragen. Bei der Premiere konnte sich Lara Krähemann die Siegestrophäe unter den Nagel reissen. Die Zürcherin mit Erfahrung auf höchster UCI-Stufe setzte sich schon früh vom Feld ab und feierte auf der 6,5 Kilometer und 275 Meter Höhendifferenz aufweisenden Strecke einen überlegenen Soloerfolg.

Mit 18 Sekunden Rückstand holte sich Linda Indergand damals den 2. Platz. Nun erhält die 29-jährige Silenerin eine zweite Gelegenheit, sich beim bedeutendsten Urner Radrennen den Tagessieg zu sichern. Bei der 68. Austragung, die wie gewohnt am Auffahrtstag (18. Mai) durchgeführt wird, gehört die routinierte Mountainbike-Spezialistin logischerweise zum Kreis der Topfavoritinnen. «Wir freuen uns sehr, dass die Crosscountry-Bronzemedaillengewinnerin bei den Olympischen Spielen in Tokio erneut antreten wird», betont Zberg und ergänzt: «Dank der zweiten Lokalmatadorin Aline Epp verfügt der VMC Silenen gleich über zwei Spitzenfahrerinnen im Feld.» Premierensiegerin und damit Titelverteidigerin Krähemann figuriert erneut auf der Startliste. Man darf gespannt sein, ob ihr die einheimischen Cracks diesmal mehr einheizen können als im letzten Jahr.

Gleiches Preisgeld für Frauen und Männer

Bei den Elitefahrern lässt sich noch nicht viel über den Favoritenkreis sagen, da erst wenige Anmeldungen vorliegen. Als letzter Urner sicherte sich Reto Indergand 2015 und 2018 den Tagessieg. Im Vorjahr schrammte der Silener als Zweiter hinter dem Obwaldner Martin Fanger nur knapp am Hattrick vorbei.

Da Reto Indergand Ende der letzten Saison zurückgetreten ist, liegen die Hoffnungen der Urner Radsportfans nun auf den Schultern von Fabio Püntener, sofern es zu keinen Terminkollisionen kommt und er überhaupt antreten kann. Der Silener triumphierte 2017 im Rennen der Junioren.

Gleichberechtigung wird bei diesem Traditionsanlass grossgeschrieben, wie Zberg unterstreicht: «Dank vielen grosszügigen Sponsoren und Gönnern gibt es wiederum attraktive Preisgelder, wobei die Prämien bei den Frauen und Männern genau gleich hoch sind. Das ist für das OK selbstverständlich.» Im OK wirkt neu Melanie Tresch, ihres Zeichens letztjährige Siegerin in der Kategorie Fun, mit. Sie ist für den Startbereich zuständig, wird aber gemäss Zberg trotzdem für das Veloteam Bristen am Rennen teilnehmen. Bei den Kategorien, die auf dem Programm stehen, bleibt bis auf eine Ausnahme alles wie gehabt. Dazu erläutert der OK-Chef: «Die E-Bike-Challenge haben wir gestrichen, weil das Interesse 2022 zu wenig gross war. Möglicherweise ergibt sich bei den nächsten Austragungen wieder eine andere Idee, die wir umsetzen können. Dem VMC Silenen ist es ein grosses Anliegen, den Sportlerinnen und Sportlerin eine Startgelegenheit im Kanton Uri zu bieten.»

Für Radsportfans lohnt sich ein Ausflug ins Bergdorf gleich doppelt. Einerseits sind aufgrund der kurzen Strecke attraktive Rennen zu erwarten und andererseits gibt es im Start- und Zielbereich sowie in der Stüdmatt Verpflegungsmöglichkeiten. Zudem wird auch noch eine Tombola mit attraktiven Preisen durchgeführt.