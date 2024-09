Nach Vandalenakt Match Obergeissenstein gegen Luzerner SC: Kein Forfait, sondern Wiederholung Nach intensiven Abklärungen und Gesprächen mit den Beteiligten hat die Wettspielkommission des Innerschweizerischen Fussballverbandes (IFV) entschieden, die 2.-Liga-Partie zwischen dem SC Obergeissenstein (OG) und dem Luzerner SC (LSC) wiederholen zu lassen.

Das Spiel auf dem Sportplatz Wartegg zwischen dem SC Obergeissenstein und dem Luzerner Sportclub wurde abgebrochen. Bild: Google Maps

Das Spiel war am vorletzten Samstag auf der Luzerner Wartegg (OG) vom Schiedsrichter in der Halbzeitpause abgebrochen worden, nachdem das Referee-Trio seine Umkleidekabine durchwühlt vorgefunden hatte. Der IFV bezeichnete den Vorfall in der Folge als «Vandalenakt», die Kleidung der Schiedsrichter lag teilweise durchnässt im Duschraum. Die Begegnung der beiden Luzerner Quartiervereine hatte zur Pause 2:0 für OG gestanden; zuvor hatte der Schiedsrichter drei LSC-Spieler des Feldes verwiesen (2× Gelbrot, 1× Rot).

Der IFV begründet die Neuansetzung der Partie so: «Trotz vieler Gespräche mit verschiedenen Funktionären der beiden Vereine konnte keinem Klub ein derart grosses Verschulden zugewiesen werden, dass daraus eine Forfaitniederlage hätte gewertet werden können.»

IFV: «Schiedsrichter hat richtig gehandelt

Auch die Vereinschefs, OG-Präsident Raphael Weltert und LSC-Präsidentin Sevim Irmak, hatten sich bei einer Aussprache mit dem IFV zu Wochenbeginn nicht einigen können.

Der IFV betont ausserdem, dass der Schiedsrichter mit dem Spielabbruch nach 45 Minuten richtig gehandelt habe. «Der Einbruch in die Kabine der Schiedsrichter war ein Eingriff in einen geschützten Bereich von drei Personen, welche mit ihrem Hobby einen ordentlichen Spielbetrieb überhaupt möglich machen», hält Markus Berwert, der seit letztem August als IFV-Präsident im Amt ist, fest.

Der Vandalenakt stelle eine neue Dimension der Respektlosigkeit gegenüber den Unparteiischen dar. Zu Diskussionen hatte auch geführt, dass die Garderobe der Schiedsrichter nicht abgeschlossen gewesen war, obwohl ein Schlüssel zur Verfügung stand. Die Refs verzichteten offenbar deswegen darauf, weil sie ihre Wertsachen bereits sicher beim Heimverein deponiert hatten.

Die Wiederholung der Partie OG – LSC war bis Donnerstagabend noch nicht neu terminiert.