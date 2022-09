33. Willisauer Lauf Neue Gesichter an der Spitze: Fabian Aebersold und Joëlle Flück sind die Schnellsten am Willisauer Lauf Pünktlich auf den Start des Hauptlaufes verschoben sich anlässlich des 33. Willisauer Laufes die dunklen Wolken am Himmel. Mit Joëlle Flück und Fabian Aebersold konnten sich zwei neue Gesichter durchsetzen.

Am Samstag wurde Willisau einmal mehr zum Laufmekka des Luzerner Hinterlandes. Trotz wechselhaften äusseren Bedingungen fanden über 800 Laufbegeisterte von Jung bis Alt und zahlreiche Zuschauende den Weg nach Willisau.

Die Kinder und Jugendlichen absolvierten ihre Rennen auf einer 500 Meter langen kurvenreichen Runde im Städtchen Willisau. Um 16.45 Uhr erfolgte der Start zum 12 Kilometer langen Hauptlauf von Willisau über den Mettenberg nach Hergiswil und zurück nach Willisau.

Im Männerrennen deutete anfänglich alles auf ein Duell zwischen dem Vorjahressieger Mekonen Tefera und dem Orientierungslauf-Spezialisten Fabian Aebersold hin. Doch bereits auf dem ersten Kilometer konnte sich der fulminant gestartete Aebersold von seinem stärksten Widersacher lösen und mehrere Meter zwischen sich und den ersten Verfolger legen. Am Ende siegte der 21-jährige Berner mit über zweieinhalb Minuten Vorsprung deutlich vor Tefera. Der Formtest für die bevorstehenden Weltcuprennen n Davos war somit geglückt. Auf Rang drei lief der Einheimische Andreas Meyer.

Die besten Männer Fabian Aebersold, Brügg, 39.29 Mekonen Tefera, Gampelen, 42.53 Andreas Meyer, Willisau, 43.10 Stefan Ging, Strengelbach, 43.27 Tobias Sterchi, Niederhünigen, 43.43 David Moser, Liebefeld, 43.54 Armin Leibundgut, Melchnau, 44.01 Thomas Röthlisberger, Wyssachen, 44.13 Simon Schüpbach, Willisau, 44.14 Erwin Barmettler, Ennetmoos, 44.43

Auch bei den Frauen setzte sich mit Joëlle Flück ein neues Gesicht durch. Die ehemalige Mittelstreckenspezialistin des LC Regensdorf siegte bei ihrer ersten Teilnahme in einer schnellen Zeit von 45.32 Minuten. Auf Rang zwei lief mit etwas mehr als drei Minuten Rückstand die 16-jährige Oberkircherin Fabienne Müller, die vor kurzem an den U18-Schweizermeisterschaften über 800 Meter auf den zweiten Rang lief und wie Flück erstmals im Hauptlauf am Start war. Als drittschnellste Läuferin erreichte Bianca Buholzer aus Schwarzenberg das Ziel.