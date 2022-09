Beachvolleyball Nina Brunner und Tanja Hüberli sind «Team des Jahres» Die Steinhauserin Nina Brunner und die Schwyzerin Tanja Hüberli sind im europäischen Volleyballverband gekürt worden.

Die beiden gewannen in der laufenden Saison den Nations Cup sowie die Silbermedaillen bei der EM und den European Finals. Am letzten Septemberwochenende beginnt mit dem Top-16-Turnier in Paris der letzte Wettkampf in diesem Jahr für Brunner/Hüberli. (bier)