Eishockey Von 57 Schüssen gehen drei ins Tor: Noch fehlt es dem HC Luzern an Effizienz Eishockey-Erstligist Luzern gewinnt zum Saisonstart gegen Prättigau-Herrschaft 4:3 nach Penaltyschiessen. Möglichkeiten für einen deutlichen Sieg hätten die Luzerner genügend gehabt.

Der Luzerner Jonas Grätzer, hier beim Testspiel gegen Lyss. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 10. September 2022)

HCL-Trainer Raphael Zahner war nach dem 4:3-Heimsieg nach Penaltyschiessen zufrieden. «Dass wir gewonnen haben, ist erfreulich. Prättigau-Herrschaft war ein unbequemer Gegner, sie haben uns stark gefordert.» Der Ausgang der Partie stand bis kurz vor Schluss auf Messers Schneide, wobei Luzern immer in Führung gehen konnte. Überragend präsentierte sich der Gästekeeper Dario Caduff, der eine Vergangenheit beim HCL hat.

Im Penaltyschiessen besiegelten Ramon Schnüriger und Niklas Maurenbrecher mit ihren Treffern den Luzerner Sieg. Zahner: «Zu Beginn der neuen Saison zu punkten, ist sehr wichtig. Im Kampf um die Playoffs ist jeder Zähler von Bedeutung. Wir gehen nun mit einer guten Moral zum nächsten Auswärtsspiel.» Die Luzerner treffen am kommenden Samstag (17.30 Uhr) auswärts auf die Argovia Stars.

Spezielles Spiel für HCL-Stürmer

Für den Luzerner Flügelspieler Valentino Cavelti, Torschütze zum 1:0, war das Duell gegen Prättigau-Herrschaft ein spezielles Spiel. «Ich spielte letzte Saison noch bei den Bündnern. Dass wir diese Partie siegreich gestalten konnten, ist doppelt schön für mich. Solche Duelle will man natürlich nicht verlieren», sagte er. «Kämpferisch war es eine einwandfreie Leistung. Der Sieg ist nicht gestohlen.» Was muss noch besser werden? Der 21-Jährige kennt das Rezept gegen den nächsten Gegner Argovia Stars: «Wir machten schon vieles richtig, aber die Effizienz ist sicher verbesserungsfähig, Aufwand und Ertrag standen heute in keinem Verhältnis. Daran müssen wir arbeiten. Dann werden wir auch in Aarau ein positives Resultat erzwingen.»

Der HCL hatte 57 (!) Schüsse auf das Tor abgegeben, Prättigau-Herrschaft lediglich 24. Zahner: «Ich kann meiner Mannschaft absolut keinen Vorwurf machen. Wir zeigten ein gutes Spiel gegen robuste Bündner, die keck aufspielten. Die werden noch dem einen oder anderen Team das Leben schwer machen. Wenn wir unsere Chancen noch besser verwerten, kommt es gut. Wir sind auf dem richtigen Weg.» Das Saisonziel ist klar: Die Luzerner wollen sich einen Platz unter den Top 8 (Playoffs) sichern. Mit dem siegreichen Auftakt ist ein erster Schritt in die richtige Richtung getan.

1. Liga: Luzern – Prättigau-Herrschaft 4:3 n.P. Burgdorf – Wetzikon 1:4. Herisau – Argovia Stars 2:3 n.P. Pikes Oberthurgau – Unterseen-Interlaken 4:2. Rheintal – Red Lions Reinach 9:4. – Samstag 17.30: Argovia Stars –Luzern.

2. Liga: Küssnacht – Wallisellen 4:8. Seetal – Küsnacht abgebrochen wegen Stromausfall. Sursee – Ascona 4:1. Zug – Bassersdorf 8:4.

Luzern – Prättigau-Herrschaft 4:3 n. P. (1:0, 2:2, 0:1, 1:0)

Eiszentrum. – 250 Zuschauer. – Tore: 8. Cavelti (Niederhäuser) 1:0. 29. 1:1. 30. Niklas Maurenbrecher (Bossi/Powerplay) 2:1. 38. 2:2. 39. Emanuel Guidon (Niederhäuser) 3:2. 41. 3:3 (Powerplay).