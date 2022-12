Laufsport Bis zum zweitletzten Cut: Nora Gmür heizt den Spezialistinnen ein Die Luzerner Triathletin tankt Mumm am Zürcher Silvesterlauf. Auch die Giswilerin Selina Burch hat Spass – obwohl die Energie etwas fehlt.

Gippingen, 31.12.2021. Leichtathletik, AZ-Goldlauf. Gippinger Stauseelauf. Nora Gmuer vom TV Windisch belegte den dritten Rang. Copyright by: Alexander Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner

Die Triathletin Nora Gmür aus Schenkon kam in Zürich zu einem letzten Motivationsschub für die Saison 2023. Nach einer Startgeraden waren bei den Elite-Frauen zwölf Runden von je 326 m zu laufen. Der Modus sorgte dafür, dass die Letztklassierten Runde für Runde aus dem Rennen genommen wurden. Auf den letzten beiden Runden kämpften die fünf Erstplatzierten um den Sieg. Zu denen zählte Nora Gmür nicht mehr. Aber auch weit höher dekorierte Langstreckenläuferinnen wie Marathon-Rekordhalterin Fabienne Schlumpf (6.) verpassten die finale Phase. Gmür überstand den zweitletzten Cut, sah sich anschliessend aber auf verlorenem Posten. «Taktisch war das anspruchsvoll, aber gleichzeitig richtig cool und spannend», sagt die 21-Jährige.

Nach dem Grand Final in Abu Dhabi im November in ihrer bevorzugten Sparte Triathlon legte sie eine kurze Saisonpause ein. Eben erst hat sie wieder mit dem Aufbau begonnen. Ganz abhandengekommen ist ihr die Form offensichtlich nicht. Im Hinblick auf die weitere Aufbauarbeit hat sie «zusätzlichen Mumm» getankt. «Nächste Saison möchte ich weiter Punkte im Olympiaranking für Paris 2024 sammeln», sagt sie. Zudem will Gmür ihre U23-EM-Medaille verteidigen und an der U23-WM zumindest in die Top 5 kommen.

Keinen Überraschungscoup wie an den Schweizer Crossmeisterschaften im März in Regensdorf landete die Giswilerin Selina Burch. Damals – noch von kaum jemandem auf dem Radar – erkämpfte sich die 25-Jährige die Bronzemedaille. Die folgenden Wochen entwickelten sich zu einem Steigerungslauf: Zweite an der Schweizer Meisterschaft im Berglauf, Qualifikation für die Berglauf-WM, dort mit dem Team einmal Weltmeisterin und einmal Dritte. Und jetzt kam sie am Silvesterlauf zur ersten Einladung fürs Eliterennen. Im Ausscheidungsrennen klassierte sie sich auf Position 10. «Das war eine harte Sache, aber richtig cool», sagt Burch. Eine Woche zuvor war sie noch krank gewesen. «Es fehlte etwas an Energie.»

Kategoriensiege in den Volksläufen

Herausragend präsentierten sich die Zentralschweizer Volksläuferinnen und Volksläufer in den verschiedenen Alterskategorien. Auffallend: die Vielzahl von Kategoriensiegen im Nachwuchs. Nicht weniger als fünf Triumphe resultierten – und zwar von Luca Moser (Emmenstrand/U18), Fiona von Flüe (Cham/U16), Jeremy Gasser (Lungern/U12) sowie von den Geschwistern Livia und Nina Casagrande (Steinen, U14 und U12). Ausserdem setzten sich Priska Buob (Luzern) und Karl Gisler (Kriens) bei den W60 respektive M60 durch.