Nordostschweizer Schwingfest Pirmin Reichmuth kehrt ins Sägemehl zurück – und trifft auf Armon Orlik Nach seiner Verletzungspause steht Pirmin Reichmuth am Sonntag als Gast beim Nordostschweizer Schwingfest am Start. Im 1. Gang trifft der Zuger auf Armon Orlik.

Pirmin Reichmuth (rechts) konnte in dieser Saison beim Ob-/Nidwaldner Kantonalen in Alpnach einen Festsieg feiern. BIld: Urs Flueeler/Keystone

Für das Seeländische Schwingfest musste sich Pirmin Reichmuth zuletzt wegen Rückenbeschwerden abmelden. Nun nimmt der 27-jährige Zuger die Arbeit im Sägemehl wieder auf. Reichmuth wird am Sonntag das Teilverbandsfest der Nordostschweizer im glarnerischen Mollis bestreiten. In den Spitzenpaarungen des 1. Gangs, die am Freitagmittag publiziert wurden, taucht sein Name auf. Reichmuth muss gegen den Bündner Spitzenschwinger Armon Orlik antreten. Die letzten beiden Begegnungen der beiden endeten gestellt.

Nebst Reichmuth wird auch Sven Schurtenberger die Innerschweiz vertreten. Schurtenberger erhält im 1. Gang Damian Ott als Gegner. Der Luzerner weiss, wie Feste auf anderen Teilverbandsgebieten zu gewinnen sind: Im vergangenen Jahr siegte er beim Südwestschweizer Schwingfest in Visp. Nicht am Start steht hingegen Titelverteidiger Samuel Giger. Der Thurgauer kuriert derzeit einen Muskelfaserriss aus, den er sich vor drei Wochen im Training zugezogen hat.

Nebst den Nordostschweizern tragen auch die Berner am Sonntag ihr Teilverbandsfest aus. In Tramelan treten die drei Innerschweizer Mike Müllestein, Lukas Bissig und Nando Durrer an. Müllestein kriegt es im 1. Gang mit Michael Ledermann zu tun, Bissig schwingt mit Stefan Gäumann und Durrer mit Patrick Gobeli.