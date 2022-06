Leichtathletik Nachwuchshoffnung über 400 Meter: Nur neun Hundertstel fehlen Michel Liem zum Spitzenwert in Europa Die Stanser Langsprinterin Michelle Liem hat sich in neue Regionen vorgearbeitet. Im Juli startet sie an der U18-EM.

In blendender Form: Michelle Liem (17). Bild: Hanspeter Roos

Die Zentralschweizer Leichtathletik lebt. Bester Beweis dafür sind zahlreiche Spitzenresultate in der noch jungen Saison – insbesondere durch Nachwuchskräfte. Ein Beispiel ist Michelle Liem. Die 17-jährige Schülerin am Gymnasium Alpenquai Luzern lief am vergangenen Samstag in Bern die 400 m in 54,23 Sekunden. Das hat zu einer einzigartigen Position geführt: In der europäischen U18-Jahresbestenliste belegt sie Platz 4, nur 9 Hundertstel hinter dem Leaderduo. «Mit dieser Position habe ich mich noch nicht befasst», sagt Liem. Vielmehr freut sie sich über den gelungenen Saisoneinstieg und die U18-EM-Limite. Mitte Juli in Jerusalem wird sie zur internationalen Premiere kommen. «Ich bin schon jetzt ein wenig nervös», sagt sie.

Der Leichtathletik widmet sich Liem seit der zweiten Klasse. «Richtig begonnen» aber hat die einstige Skirennfahrerin vor dreieinhalb Jahren im Athletikzentrum Sarnen-Unterwalden unter Trainer Tomi Rymann. Der Aufwand – inzwischen 5 bis 6 Trainingseinheiten die Woche – hat sich schnell auszubezahlen begonnen. Da fällt es auch kaum ins Gewicht, dass neben der Schule und dem Sport wenig Zeit bleibt. Liem sagt:

«In der Trainingsgruppe sind Freundschaften entstanden, es ist immer ein Dürfen und nie ein Müssen.»

Mit Mia Feer hat eine Trainings- und Klubkollegin (im Kugelstossen) die EM-Limite ebenfalls erfüllt. Bis zum Saisonhöhepunkt aber erhofft sich Liem vor allem Inspiration durch Julia Niederberger. Die knapp vier Jahre ältere LA-Nidwalden-Kollegin läuft ebenfalls die 400 m. «Wir können uns gegenseitig pushen», sagt Liem. Generell wirkt die Gruppendynamik, unter anderem mit den Hochspringerinnen Nadine und Selina Odermatt, der 400-m-Hürdenläuferin und Mehrkämpferin Tina Baumgartner und der Siebenkämpferin Sandra Röthlin.

Auch Kerber und Zuka empfehlen sich für EM

Trainer Rymann hebt hervor, dass «Michelle sehr leistungsorientiert denkt». Der erfahrene Coach – er arbeitet als Masseur auch mit den Ruderern am Leistungszentrum von Swiss Rowing in Sarnen – sieht «eine in diesem Alter nicht üblichen Reife und Professionalität». Der Trainer wie die Athletin sähen das Erfüllen der EM-Teilnahmewerte auch über 100 und 200 m lediglich als «nette Zugabe, die zeigt, dass die Grundschnelligkeit vorhanden ist». Und nicht als Möglichkeit, auch dort zu starten.

Neben Liem und Feer haben sich mit Mittelstreckenläuferin Shirin Kerber (LA Nidwalden) und Hürdensprinterin Dafina Zuka (Hochwacht Zug) zwei weitere Zentralschweizerinnen mit Limiten bereits für die U18-EM empfohlen. Zudem hat Fiona von Flüe (TV Cham) die Limite über 800 m geknackt, ist aber mit ihren 14 Jahren noch zu jung für die Teilnahme.