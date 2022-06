Zuger Springkonkurrenz Nur einer ist fehlerfrei: Der Westschweizer Franck Goubard behält die Nerven Franck Goubard auf Liberty II heisst der Sieger an der Zuger Springkonkurrenz. Dominik Portmann holt sich die Zentralschweizer Krone.

Franck Goubard auf Liberty II auf dem Weg zum Sieg der Hauptprüfung (N150). Bild: Melanie Vonlanthen (Zug, 6. Juni 2022)

Trotz internationalem Springturnier in St. Gallen war ein hochklassiges Teilnehmerfeld mit 32 Konkurrenten in Zug. Einige reisten sogar direkt aus St. Gallen nach Zug. Dicht gedrängt standen mehrere tausend Zuschauer um den Turnierplatz auf dem Stierenmarktareal. Timo Heiniger eröffnete die Prüfung, konnte aber mit zwei Abwürfen den anspruchsvollen Parcours nicht fehlerfrei absolvieren. Es war Emily Mason (Wängi) mit Logan, die im anspruchsvoll konzipierten Parcours als Erste ohne Fehler blieb. Gleich danach folgte Christoph Könemann (Steinhausen) auf Gijanta mit einem fehlerfreien Umgang. Als Dritter erreichte Franck Goubard (Misery) auf Liberty II das Stechen. Insgesamt nur drei Paare konnten sich für das einmalige Stechen qualifizieren.

Manson verzeichnete als Startreiterin einen Abwurf. Könemann, ebenfalls mit einem Fehler, konnte die vorgegebene Zeit von Manson nicht toppen. Würde es Schlussreiter Goubard gelingen, erstmals die Top-Eliteprüfung von Zug für sich zu entscheiden? Der Reiter aus der Westschweiz musste Nerven zeigen, denn ohne Fehler wäre ihm der Sieg sicher. Dies tat er und absolvierte den Parcours als einziger fehlerfrei. Goubard freute sich mächtig über den Sieg.

«Mein Pferd Liberty II war in Topform und ist fantastisch gesprungen. Ich bin extrem zufrieden mit ihm. Ich war jetzt einige Jahre nicht mehr in Zug, aber der Platz ist so gut und der Parcours sehr gut konzipiert, dass ich bestimmt im nächsten Jahr wiederkommen werde»,

Lucy Ramsay ist neue Kantonsmeisterin

sagte der gebürtige Franzose nach der Siegerehrung.

Standen am Montag die nationalen Reiter im Zentrum des Interesses, waren es am Pfingstsonntag die Reiter aus der Region, die sich in wichtigen Prüfungen massen. Insgesamt elf Paare blieben in Normalparcours der Zuger Kantonsmeisterschaft ohne Fehler, deren vier schafften auch das Stechen fehlerfrei. Lucy Ramsay auf der 13-jährigen Schimmelstute Biscaya III eroberte sich den Titel Zuger Kantonsmeisterin 2022. Neu wurde in dieser Prüfung ebenfalls der Vereinsmeister des Kavallerievereins Zug sowie des Reit- und Fahrvereins Ägerital ermittelt. Linda Styger aus Unterägeri heisst die neue Vereinsmeisterin aus dem Ägerital, Rahel Straub sicherte sich den Titel Vereinsmeisterin 2022 des KV Zug. Einen weiteren spannenden Wettkampf erlebten die Zuschauer bei der Zentralschweizer Meisterschaft. Acht Paare der 30 Startenden erreichten den zweiten Umgang, sieben davon blieben fehlerfrei und stachen danach um den Sieg. Der Kantonsmeister von 2019, Fabian Styger, legte eine schnelle Zeit vor. Dominik Portmann aus Sigigen griff mit seinem Wallach Fayuri AWR CH diese Bestzeit an und unterbot diese um knapp eine Sekunde und wurde Zentralschweizer Meister 2022.

Bereits am Samstag kamen die vielen Zuschauer in den Genuss einer spannenden Springprüfung. 48 Konkurrenten waren am Start für den Parcours über 145 cm. Zwölf Paare konnten sich für das einmalige Stechen qualifizieren. Als erster ritt Alexis Goulet mit seiner Schimmelstute Fatina II ein. Doch er wie auch einige andere konnten den Parcours nicht fehlerfrei beenden. Paul Estermann aus Hildisrieden ging mit einer Zeit von 32,66 Sekunden in Führung. Auch der als letzter Startende Christoph Könemann vom Sportstall Tina Pol konnte mit seinem zweiten Pferd Graffiti die vorgelegte Zeit von Estermann nicht knacken.