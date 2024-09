Handball Ohne Andy Schmid zurück ins Mittelmass? Die Analyse zur Erfolgssaison des HC Kriens-Luzern Der HC Kriens-Luzern kann mit dem Gewinn des Cupsieges und dem Vizemeistertitel auf eine äusserst gelungene Saison zurückblicken. Nun gilt es die eigenen Talente nachhaltig in den Kader zu integrieren. Stephan Santschi Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Auf den Schultern des magistralen HCKL-Regisseurs Andy Schmid lastete letzte Saison viel Verantwortung. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Sursee, 29. 5. 2023)

Kriens-Luzern gegen Kadetten Schaffhausen, so lautete in der abgelaufenen Saison das grosse Duell im Schweizer Handball. Nicht Pfadi Winterthur oder Wacker Thun war der Herausforderer des Schweizer Branchenprimus, sondern das Starensemble von Trainer Peter Kukucka. Sieg im Cupfinal, der erste Titel der Klubhistorie; erster Playoff-Final und Silber in der Meisterschaft – die Luzerner sind so gut wie nie.

Das sorgte auf den Tribünen für Begeisterung. Egal, ob in der engen Krienser Krauerhalle (950 Plätze) oder in der temporären Playoff-Heimat in der Surseer Stadthalle (3000): Die Fans kamen in Scharen, auch solche, die den HCKL bisher maximal vom Hörensagen kannten. Rund 1600 Menschen pro Heimspiel, das gab es seit 20 Jahren nicht mehr – 2002/03 erreichte St. Otmar St. Gallen einen Mittelwert von 1770. Hätten die Luzerner während der gesamten Saison in Sursee gespielt, hätten sie wohl sämtliche Zuschauerrekorde pulverisiert.

Der HC Kriens-Luzern mit einem Zwei-Millionen-Franken-Budget ist auf dem Weg zu einer Marke. Dort, wo vor kurzem kein Autowimpel zu erwerben war, findet sich nun ein gut frequentierter Fanshop mit allen möglichen Artikeln – vom Dress über den Schal bis zum Hoodie oder Cap. Auch Stars aus anderen Sportarten wie Pascal Schürpf und Marius Müller vom FC Luzern schauen vorbei. Die Handballer treten ins Rampenlicht und damit aus dem Schatten des Fussballs und des Eishockeys. Das Interesse der Sponsoren wächst rasant.

Klar: Die Euphorie basiert auf einem grossen Namen, jenem von Andy Schmid. Der zweifache Deutsche Meister und fünffache MVP der Bundesliga kehrte im letzten Sommer in seine Heimat zurück. In seinem Sog fanden auch grossartige Handballer wie Marin Sipic und Fabian Böhm in die Zentralschweiz. Erst so ist das Krienser Märchen möglich geworden.

Der magistrale Spielmacher ist Denker und Lenker des Krienser Spiels, in grossen Partien verkörpert er auch mit bald 40 Jahren noch immer Weltklasse. Unvergessen sind seine drei Tore in Serie, mit denen er den Cupfinal gegen Schaffhausen entschied. Und so gibt es auch jene Stimmen, die behaupten: Ohne Schmid, der im Sommer 2024 zurücktritt, verschwindet ihr wieder im Mittelmass.

Es liegt nun an den Kriensern, zu zeigen, dass sie nachhaltig am orangen Lack des beunruhigt wirkenden Dominators aus Schaffhausen kratzen können. Dafür braucht es ein etwas breiteres Kader und eine Optimierung der Belastungssteuerung. Die vier verletzten Stammspieler Schmid, Böhm, Schlumpf und Orbovic machen klar: In dieser Saison lastete zu viel Verantwortung auf zu wenigen Schultern.

Nick Christen, abtretender Geschäftsführer und Sportchef beim HCKL. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Schaffhausen, 1. 6. 2023)

Vieles machte Nick Christen, der abtretende Geschäftsführer und Sportchef, richtig, seit er die Krienser im Jahr 2007 in die NLA führte. Seine grösste Leistung ist die Pilatus-Arena, die im September 2025 eröffnet wird. Mit einem Fassungsvermögen von 4500 Sitzplätzen und ganz anderen Hospitality-Möglichkeiten wird sie beim HCKL für den nächsten Quantensprung sorgen. Etwas hat Christen aber lange vernachlässigt: den Einbau eigener Junioren ins Fanionteam.

Auch in dieser Hinsicht zeichnet sich eine Trendwende ab. Der Hochdorfer On Langenick und der Surseer Ammar Idrizi haben sich bewährt. Die Toptalente Gino Steenaerts, Valentin Wolfisberg und Luca Sigrist haben langfristige Verträge unterschrieben. Sie gilt es zu forcieren, auch in engen Partien und, plakativ formuliert, nicht nur während fünf Minuten gegen den Aufsteiger. Auf allen vier Elite-Junioren-Stufen stand die SG Pilatus im Meisterschaftsfinal. Die U19- und die U13-Auswahl gewannen den Titel. Dieses Potenzial muss genutzt werden.

Überflieger der Saison: Gino Steenaerts. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Sursee, 4. 6. 2023)

Im Kader kommt es zum kleinen Umbruch. Rok Zaponsek, Aljaz Lavric, Tim Rellstab, Levin Wanner und Björn Buob gehen. Ihr Ersatz ist vielversprechend, namentlich Željko Musa (Kreis), Radojica Cepic (Rückraum) und Kévin Bonnefoi (Tor). «Wir werden nächste Saison noch stärker sein», verspricht Kukucka, der in einer ersten, kompletten Saison als Trainer im Spitzen-Klubhandball ganze Arbeit leistete.

Besondere Erwähnung verdienen auch jene beiden Herren, die künftig die Fäden im operativen Bereich ziehen werden – Geschäftsführer Lukas Troxler und Sportchef Nik Tominec. Mit Know-how und internationalem Netzwerk können sie den modernen HC Kriens-Luzern weiterentwickeln; mit ihrer kommunikativen und aufgeschlossenen Art noch stärker in der Region verankern. Damit Kriens-Luzern auch nach Andy Schmid an der Spitze steht.