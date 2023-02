Ski nordisch Langläufer liefern sich in Engelberg packende Duelle unter Flutlicht Bianca Buholzer und Pascal Wolf gewinnen zum zweiten Mal den Nachtsprint Engelberg. Bei den Junioren geht die Siegesserie von Philipp Meyer zu Ende.

Die Luzernerin Bianca Buholzer trägt zum Spektakel am Fusse der grossen Titlisschanze bei. Bild: Dominik Wunderli (Engelberg, 3. Februar 2023)

Der Nachtsprint Engelberg feierte am Freitag seinen 20. Geburtstag. Das schönste Geschenk erhielt das OK des Nidwaldner Skiverbandes unter der Leitung von Beat Waser von den Teilnehmenden. Packende Duelle mit engen Entscheidungen und glimpflich verlaufenen Stürzen sorgten für ein Spektakel am Fusse der grossen Titlis-Schanze. Aufgrund von Teilnahmen an internationalen Wettkämpfen mussten sich die Zentralschweizer Aushängeschilder zwar entschuldigen lassen, das Wettkampfformat verlor dadurch ­jedoch nicht an Profil.

Bei den Frauen kam es zum Luzerner Duell zwischen Selina Haas und Bianca Buholzer. Die beiden 21-Jährigen liessen es im Prolog etwas zu gemütlich angehen. Die U16-Athletin Elena Frei schnappte ihnen den Prologsieg weg. Die Unterschächnerin war 39 Hundertstel schneller als Buholzer. Im Finale der Frauen nahm Buholzer das Zepter in die Hand und führte von Beginn weg. Haas blieb ihr jedoch bis zur Zielgerade auf den Fersen. «Ich fühlte mich heute auf den Ski nicht so stabil und musste bis am Schluss konzentriert laufen, um den zweiten Nachtsprint-Sieg ins Trockene zu bringen», sagte Buholzer.

Junior Philipp Meyer stürzt im Finallauf

Der Sieg tut der ehemaligen Schülerin der Sportmittelschule Engelberg gut, auch wenn er lediglich auf regionaler Ebene erfolgte. Bianca Buholzer hat Ende der letzten Saison den Swiss-Ski-Kaderstatus verloren und trainiert seither auf eigene Faust. «Es ist alles etwas aufwendiger. Ich habe jedoch den Entscheid, die Karriere fortzusetzen, noch nie bereut. Ich mache den Langlaufsport viel zu gerne», erklärt Buholzer. Zurzeit arbeitet sie in einem 40-Prozent-Pensum bei den Titlisbahnen, die restliche Zeit investiert die Athletin des Skiclub Horw in den Sport. «Die grösste Herausforderung bleibt für Buholzer das Technik-Training. Ich bin froh, dass sich eine Lösung mit einem Technik-Trainer abzeichnet», sagte sie.

Pascal Wolf läuft ein taktisch kluges Rennen. Bild: Dominik Wunderli (Engelberg, 3. Februar 2023)

An der Technik hat es bei ihrem Klubkollegen Philipp Meyer in der Junioren-Kategorie nicht gelegen. Der 20-Jährige erzielte wie im Vorjahr die Prologbestzeit bei den Männern und überstand souverän den Halb­final, bevor er dann im Finallauf durch einen Sturz die Chance auf den vierten Nachtsprint-Sieg in Serie vergab. Der Drusberger Silvan Durrer ging letztlich als Gewinner hervor.

Die Strategie von Pascal Wolf geht auf

Bei den Männern erwischte es den Vorjahressieger Daniel Grätzer. Der Athlet aus Drusberg liess sich auf dem letzten Streckenabschnitt des Finallaufs in einen Sturz verwickeln. Es resultierte der dritte Rang. Von diesem Zwischenfall an der Spitze des Finallaufs nichts mitbekommen hat Sieger Pascal Wolf. «Aufgrund der vielen Kurven musste man das Finale taktisch angehen. Ich habe bewusst den Fokus auf einen schnellen Start gelegt, da unterwegs das Überholen sehr schwierig war», erklärte Wolf. Die Strategie ging auf und der 30-Jährige wiederholte seinen Sieg aus dem Jahr 2017. «Es macht immer wieder Spass, beim Nachtsprint dabei zu sein, auch wenn sich in den letzten Jahren mein Fokus auf die Tätigkeit als Funktionär verschoben hat.» Der Giswiler engagiert sich unter anderem als Nordisch-Chef des Skiclubs Schwendi-Langis und ist Präsident des ZSSV-Langlaufcups. In der letztgenannten Funktion macht Wolf der Nachtsprint besonders Freude: «Wir haben in der Innerschweiz das Glück, auf viele ­engagierte und langjährige Veranstalter zu zählen. Der Nachtsprint ist gerade für den Nachwuchs ein Leckerbissen und wichtig, um in diesem Format in jungen Jahren erste Erfahrungen sammeln zu können.»